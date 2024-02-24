Капитан ХК “Динамо-Алтай” пожаловался на необоснованный хейт в соцсетях

Александр Ремов говорит, что ему постоянно пишут гадости после неудачных игр

Фото: игрок “Динамо-Алтай” Александр Ремов

Капитан хоккейной команды “Динамо-Алтай” Александр Ремов во время пресс-конференции, посвященной итогам выступления в сезоне ВХЛ, пожаловался на необоснованную критику от болельщиков в социальных сетях.

По словам Ремова, для первого года выступления в ВХЛ 20-е место из 29 – невероятный результат. В команде была отличная атмосфера.

“Поиграл в десяти разных командах и такой приятельской обстановки никогда не видел”, – отметил Ремов и добавил, что коллективу не удалось попасть в плей-офф, но в каждом матче динамовцы выкладывались на полную силу. При этом даже после игр с более сильными соперниками он читал критику в соцсетях.

“В первый раз столкнулся с такой неоправданной критикой со стороны болельщиков. Тем более что мы играем дома перед переполненными трибунами. Такой атмосферы не было в моей карьере нигде. Трибуны гонят команду вперед. Когда заходишь в соцсети и читаешь комментарии, то не понимаешь, как можно такую грязь писать о ребятах, тренерском штабе и лично обо мне. Казалось, старался делать все, что можно, даже в самых неудачных матчах, а потом удивляешься тому, что я не выкладывался”, – отметил Александр Ремов.

Ранее руководство “Динамо-Алтая” подвело итоги сезона в ВХЛ и рассказало о планах на следующий год.

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