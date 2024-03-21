Карантин по бешенству ввели в пригороде Барнаула

Очаги заболевания выявили во Власихе

Карантин / Фото: admzarinsk.ru

Карантин по бешенству ввели в барнаульском селе Власиха. Распоряжение об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как отмечается в документе, в селе обнаружили два очага заболевания на территории личных подсобных хозяйств по улице Зеленой, 24/1 и 24/2. Прилегающую к ним территорию в радиусе 700 м признали неблагополучной.

Карантин отменят через 60 дней после убоя подозреваемого в заражении животного и уничтожения его трупа. Также в этот период специалисты будут проводить противоэпизоотические и профилактические мероприятия, чтобы не допустить повторного появления и распространения заразы.

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