По мнению экспертов, эта инициатива может быть связана в том числе с отсутствием полового воспитания у многих россиян

Минздрав России предложил изменить возраст профилактических осмотров девочек врачом-гинекологом с 14 на 13 лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова заявила, что это изменение имеет принципиально важное значение для сбережения репродуктивного здоровья девочек.

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать, действительно ли один год многое решает, с чем может быть связана данная инициатива и как изменение возраста визита к гинекологу отразится на девочках-подростках. Рассказываем, что ответили врачи.

Исключить заболевания и ранние беременности

По словам опрошенных MSK1.RU гинекологов, данная инициатива вполне здравая: передвинув время первого осмотра у врача, получится исключить у юных девочек множество заболеваний, а также предотвратить ранние беременности.

— Как врач и мама двух дочек, я отношусь к этому хорошо. Потому что уже в этот период у девочек должны быть месячные. В норме менструация начинается в период с 11 до 14 лет. Раннее выявление — это ранняя диагностика, — рассказала MSK1.RU доктор медицинских услуг, гинеколог Ирина Филатова.

Врач подчеркнула, что уже в юном возрасте у девочек могут возникнуть дермоидные кисты (опухолевые образования. — Прим. ред.) или ювенильные кровотечения (аномальное выделение крови из половых путей у девочек-подростков пубертатного периода. — Прим. ред.), о которых они боятся сказать маме. А на болезненную менструацию, как правило, и вовсе не обращают внимания, хотя это может быть плохим сигналом.

— У меня буквально сегодня была на приеме девочка, у которой были очень болезненные месячные с самого начала менструации, и уже в 27–28 лет ей сделали лапароскопию (метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. — Прим. ред.), там был выявлен распространенный эндометриоз. Если месячные действительно сопровождаются очень сильной болезненностью, это повод обратиться к врачу, — объяснила акушер-гинеколог Мария Милютина.

Милютина тоже считает, что изменить возраст осмотра с 14 на 13 лет — правильное решение, но всё зависит от конкретных исполнителей.

— Самое главное, чтобы гинекология не была карательной, чтобы визит к гинекологу не был окутан каким-то страхом. Сейчас дети созревают достаточно рано, поэтому информация, полученная из уст доктора, конечно, важна. И во многом это может предотвратить ранние беременности, — уточнила она.

Что решит год разницы

По словам Ирины Филатовой, один год решает очень многое. Например, врачи смогут вовремя выявить нарушения менструального цикла.

— Месячные могут начаться с 10–11 лет. Бывает, что месячные то идут, то не идут, то у девочки ювенильные кровотечения, то еще что-то. Она маме не говорит, либо даже мама не знает, что с этим делать. Это неправильно, — сказала врач.

Кроме того, чем раньше подросток встретится с гинекологом, тем меньше риск забеременеть в слишком юном возрасте. Филатова рассказала, что по статистике аборты в России делают даже 10-летние девочки. А из-за простого доступа к информации сексуального характера в интернете подростки могут вступать в половые отношения, еще не созрев физически.

Поэтому важно иметь возможность прийти к врачу и задать ему интересующие вопросы. Главное, чтобы специалисты правильно разговаривали с подростками.

— Надо просто учить врачей разговаривать с девочками, именно с девочками. Потому что, во-первых, это совершенно другой осмотр. И много чего нужно объяснить им в это время, успеть рассказать. Ну и без испуга, без страха, потому что если девочку напугают на первом осмотре, то потом она будет бояться просто пойти к врачу, — уточнила Филатова.

Врачи добавили, что уже в юном возрасте у девочки могут быть гормональные нарушения, которые тоже надо лечить как можно раньше. Если же проблемы не решать до 18–20 лет, то потом гормональные функции будет очень тяжело восстановить — чем дальше, тем хуже.

«Мы вымрем, нас не будет»

По мнению гинекологов, изменение возраста первого приема у врача может быть связано с уровнем полового воспитания. По словам Филатовой, сейчас в стране его вовсе нет.

— Девочка должна понимать, что она будущая мама, что ей нельзя вступать в ранние половые связи. Я говорю это как врач: реально нельзя по физиологическим причинам. Потому что если любую девочку посмотреть, то почти у каждой будет псевдоэрозия: цервикальный канал еще раскрыт, он превращается в настоящий цервикальный канал ближе к 18 годам. То есть это физиология, это природа так распорядилась, — объяснила гинеколог.

Тем не менее, о половом воспитании нужно говорить и с мальчиками, потому что за здоровье нации отвечают не только девушки.

В предложении Минздрава может играть роль и политический фактор. Например, та же борьба за рождаемость: если девочкам будут рассказывать о женском здоровье и готовить к рождению детей, то есть шанс спасти демографию.

— У нас сейчас показатели 1,5 рождения на одну женщину. А число абортов в районе двух миллионов. Если мы перейдем границу 1,3 рождения, то мы вымрем, нас не будет, — отметила Филатова.

Всё зависит от мамы

Изменение возраста первичного осмотра у гинеколога на 13 лет никак не скажется на психическом здоровье подростков, считает кандидат психологических наук Лариса Овчаренко. Намного важнее, чтобы мама подготовила девочку к началу менструации и могла открыто ответить на все вопросы.

— В любом случае, первый поход к гинекологу всегда травматичен, если мама не готовит девочку, не объясняет, не разговаривает с ней. Если мама, или старшая сестра, бабушка не рассказывают вообще, что это за доктор, что за женским здоровьем надо следить. Если мама к этому относится правильно, то у девочки никакой проблемы не будет, — объяснила психолог.

Также многое зависит от самого доктора. Овчаренко рассказала, что к ней нередко приходят клиентки с психологической травматизацией в сексуальной сфере. Чаще всего это первый поход к врачу-гинекологу.

В прошлом году в России развернулась борьба с демографическим кризисом и снижением рождаемости. Власти предлагали самые разные варианты решения проблемы: разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами. В нескольких регионах страны уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. Мы решили вспомнить самые громкие предложения государства по повышению рождаемости за уходящий год, а заодно проверить, есть ли у их авторов дети.

Взято Источник

21.01.2024