Кардиолог перечислила неожиданные причины, от чего может «скакать» давление

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди старшего возраста – это «скачки давления». Однако в наши дни эта проблема актуальна не только для пенсионеров. Все чаще молодые люди также сталкиваются с повышением артериального давления, хотя у них нет диагноза «гипертония».

Кардиолог Мария Чайковская объяснила, почему возникают эпизодические повышения артериального давления. Как пишет «Сибкрай».

Так, избыточное употребление соленой пищи может привести к подъему давления через несколько часов после еды. К такой пище относятся солености (огурцы, помидоры, селедка и т. д.), копчености, маринованная и вяленая пища.

Избыточное потребление продуктов, богатых тирамином и тирозином, в сочетании с препаратами из группы ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО), может вызывать повышение артериального давления. Препараты из группы ИМАО используются для лечения депрессии, тревожности, паркинсонизма и других расстройств. К таким продуктам относятся твердые выдержанные сыры, мороженое, продукты, содержащие дрожжи (красное вино, пиво, экстракты дрожжей), паштеты, несвежее мясо (ферментированное, копченое, вяленое, колбасные изделия), яйца, бобовые, многие консервированные фрукты, печенье.

Употребление алкоголя вызывает значительное повышение артериального давления как реакцию организма на алкоголь. У некоторых людей употребление кофе и других кофеинсодержащих напитков может вызвать временный подъем артериального давления и учащенное сердцебиение из-за индивидуальной чувствительности к кофеину. Эта реакция наблюдается не у всех, и подъем давления кратковременный, но цифры могут значительно возрасти.

Даже одна выкуренная сигарета может вызвать подъем артериального давления на 5-10 мм.рт.ст. в рамках индивидуальной чувствительности к никотину.

Боль является самостоятельной причиной повышения артериального давления. Острая боль (зубная, головная и т. д.), а особенно хроническая боль (суставная и прочие), воспринимается нашим мозгом как экстренная ситуация, требующая внимания и активных мер, направленных на ее устранение.

Лекарства также могут вызывать повышение артериального давления. Группа препаратов нестероидных противовоспалительных, многие противоаллергические препараты и избыточное употребление капель от насморка могут приводить к подъему артериального давления. Также сюда относятся противоастматические гормональные препараты, принимаемые по требованию. При постоянном приеме этих препаратов (и некоторых других) повышенные цифры артериального давления могут регистрироваться в течение всего периода их приема.

Фото: osteofamily.ru

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Автор: vizitka01

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