Кардиолог рассказала, при каком условии может произойти разрыв сердца

А также — что такое синдром праздничного сердца и чем он опасен

«У меня чуть разрыв сердца не случился!» Так мы говорим, когда хотим подчеркнуть, какие сильные эмоции испытывали — испуг или волнение. И часто под «разрывом сердца» имеют в виду инфаркт. Но это не одно и то же, рассказывает «Доктор Питер».

Разрыв сердца реально существует, и он в большинстве случаев для человека смертелен. Однако, вопреки популярному мнению, это происходит не в момент инфаркта, а чаще уже после перенесенной сосудистой катастрофы — в первые 2–3 недели.

В медицинской практике так называют состояние, при котором рвется стенка левого желудочка. Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, по сути, разрыв сердца — это механическое осложнение инфаркта миокарда.

Ольга Бокерия — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

— Процесс рубцевания зоны инфаркта включает стадию размягчения ткани в зоне инфаркта, которая, например, при повышении артериального давления может порваться. Поэтому пациенты, перенесшие инфаркт, особенно если не выполнялась реваскуляризация (стентирование, шунтирование) зоны инфаркта, должны четыре недели соблюдать постельный режим. Плотный рубец будет сформирован к концу четвертой недели, — объяснила Ольга Бокерия в своем телеграм-канале.

Бывают и другие причины разрыва сердца, но они более редкие.

По словам кардиолога, разрыв стенки левого желудочка, как правило, фатальное состояние. Спасти человека можно лишь в случае, если надрыв стенки небольшой и пострадавший очень быстро попадет к врачам, у которых есть соответствующий опыт и необходимое для помощи оборудование. Спасают таких пациентов с помощью операции, хотя иногда место надрыва может само собой закрыться образовавшимся тромбом.

Чем опасен синдром праздничного сердца

Да, такой синдром тоже существует, и, как следует из названия, чаще всего он наблюдается во время праздников.

Как рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, случается синдром праздничного сердца на фоне физического и эмоционального напряжения, в котором живет человек. Это напряжение почти всегда отражается на состоянии сердца, только сначала изменения незаметные. Они дадут знать о себе позже: может увеличиться левый желудочек, нарушиться электрическая активность сердца, начнут страдать артерии, питающие сердце.

А когда наступают праздники и человек, чтобы расслабиться побыстрее, прибегает к спиртному, его организм начинает бурно реагировать на алкогольное отравление выбросом гормона адреналина. Повышаются частота сердечных сокращений, артериальное давление, происходит спазм сосудов, кровь сгущается, и риск тромбозов возрастает в несколько раз. Всё это приводит к гипертоническим кризам, срывам ритма, сердечным приступам и даже инфаркту.

Чтобы защититься от синдрома праздничного сердца, по словам кардиолога, надо учиться расслабляться и отдыхать без помощи алкоголя.

Полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце

Ранее кардиолог рассказал, в каких случаях наши совершенно обыденные утренние привычки могут вредить сердцу.

Утренняя зарядка

— Плюсов у этого ритуала очень много: дисциплинирует, повышает уровень серотонина и бодрости — дает команду мозгу, что наступил день, — рассказывает врач-кардиолог Александр Казаченко. — В конце концов зарядка помогает поддерживать свою физическую форму. Но и без минусов не обошлось. Если вы никогда не блистали спортивными талантами — организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого. А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может «ударить» по сердечно-сосудистой системе. Скачки пульса и артериального давления повышают шансы на инсульт или инфаркт. Особенно у немолодых людей.

Обливание холодной водой

— Здесь ситуация та же, что и с утренней зарядкой, — поясняет эксперт. — Плюсов обливания холодной водой — масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами.

Утро без завтрака

— Пропуск завтрака многими воспринимается как один из способов сэкономить время, — рассказывает Александр Казаченко. — Однако такой подход идет рука об руку с риском набора лишних килограммов. А избыточный вес — это еще один мощный фактор риска повышенного давления, синдрома обструктивного апноэ во сне, сахарного диабета, инфарктов и инсультов.

О других привычках и их влиянии на наше здоровье читайте в материале.

Взято Источник

21.01.2024