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Картаполов назвал срок появления в России электронных повесток

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По его словам, это достаточно “непростая работа” и Минцифры очень много делает в данном направлении

Картаполов назвал срок появления в России электронных повесток

Фото: vk.com/akartapolov

Работы по созданию единой системы воинского учета в России, а также внедрение электронных повесток будет завершено к 2025 году. Об этом “Фонтанке” рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, это достаточно “непростая работа” и Минцифры очень много делает в данном направлении.

“Я абсолютно убежден, что к 2025 году эта работа будет практически завершена”, – сказал он.Председатель комитета также заявил, что в ближайшее время будет создан новый военный округ – Ленинградский. Кроме того, с 1 января в силу вступило повышение верхней планки призывного возраста, которая теперь составляет 30 лет.

новости Алтайский

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