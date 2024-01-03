Картина, где маленькая балерина: бийчанка создает объемную вышивку лентами

Любимым мотивом для творчества у Татьяны Поповой остаются цветы

Татьяна Попова – неоднократный победитель бийского конкурса «Чудо рук женских». Своими картинами она покорила жюри в 2014, 2015 и 2018 годах. Сейчас ее квартира похожа на уютную галерею, ведь расставаться со своими работами Татьяна Львовна не любит: не продает и не раздаривает. Но полюбоваться объемными переплетениями лент удалось корреспонденту «БР».

Начинала с половичков

У Татьяны Поповой три дочки, и все – мастерицы. Как человеку творческому, ей никогда не было в тягость шить, вязать, создавать интересные предметы для интерьера. Еще в детстве они с мамой резали старые вещи и вязали кружочки-половички, в тяжелые 90-е навыки создавать из старого – новое, сильно пригодились.

– Я закончила музыкальную школу по классу скрипки, потом училище. Работала музработником в детском саду. В 1991 году, по приезду в Бийск, поменяла направление – закончила курсы бухгалтеров, и работала далее уже по этой профессии, – рассказывает она.

Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Шить Татьяна Львовна начала еще до того, как появились популярные тогда журналы «Бурда», в которых были выкройки. С появлением дочек больше времени уделяла вязанию: теплые кофточки, костюмчики, носки и варежки были нужны всегда. Потом неожиданно увлеклась макраме. Все это развивало в ней терпение, усидчивость, трудолюбие.

– Любым творчеством можно заниматься, и все это пригодится, – уверена женщина. – Я не умею такие работы продавать, все в основном своим детям дарю.

Вьется лента

Вышивка лентами покорила Татьяну Попову –яркие и гладкие, позволяющие проявлять абсолютную фантазию в творчестве, эти кусочки ткани раз от разу все лучше ложились на ткань.

– Всегда хотела добиться этого объема, меня это увлекало. Простой вышивкой крестиком такого не добиться, – сознается она.

И объясняет: вышивать можно как шелковой, так и атласной лентой. Шелковая, конечно, очень дорогая, зато смотрится красиво, но атласная для нее «сподручнее», продается везде и всех цветов.

1 из 13 Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР" Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

– Это то же самое, что вышивать иголкой и ниткой по ткани – только лентой. Берутся иголки с широким ушком, все остальное – тот же процесс, – умелые пальцы Татьяны Львовны формируют из простой ленточки настоящий лепесточек от цветка.

В основном мастерица вышивает цветы, ведь ленты больше всего для этого и подходят. Работа может продлиться и до глубокого вечера, а можно целый день просидеть, и половина картины – готова.

Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

А иногда очень сложно подобрать цвет ленты: у ног балерины должен лежать нежно-розовый цветок, но никак не красный. Вышивка ведется или по готовому отпечатанному принту, или по нарисованной картине. У нашей героини есть и те, и другие варианты. Некоторые ленты идут не в готовом виде, иногда их надо или специально распушить, или сделать из них маленький цветочек, который потом пойдет в готовую композицию.

– Вышивка мать и мачеха – это распущенная лента, пушистые цыплятки – тоже, – показывает хозяйка дома. – Некоторые ленты использую на изготовление прически для героев картины.

Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бывало даже так, что подарят ей подарок, перевязанный лентой, она ее вынимает – и в дело. Сейчас в личной галерее – уже около сорока картин.

Маленькая балерина

У Татьяны Львовны всего несколько любимых картин. Одна из них – это маленькая девочка-балерина, которая сидит в зале. Возле ее легкой пачки брошены цветы, а воздушные волосы кудрями падают на лицо.

– Она напоминает мое детство, когда я ходила в балетную студию. Бывает, подойду и стою возле этой картины, – говорит наша героиня. – И картина женщина в шляпке, почти как я в юности.

Цветы из лент – всех сортов, они не смотрятся искусственными, придают уют дому, хорошо вписываются в интерьер благодаря грамотному подбору оттенков.

Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Чтобы вся эта красота хранилась как можно дольше, ее оформляют под стекло и в рамку. Иначе, конечно же, будут пылиться.

– Влажность на них повлиять может также, как и на подобные работы, – делится с корреспондентом Татьяна Львовна. – В основном, я отношу их в мастерскую, и там делают рамку.

Соседки говорят ей – тебе картины уже вешать негде, а она считает, что для картины из лент место всегда найдется.

– У меня задумок еще много, хочу вышивать, пока глазки смотрят. Очень процесс интересный, и конечный результат бывает неожиданным, – улыбается женщина.

Как человек увлеченный и увлекающийся, любит разбавить вышивку из лент другими видами творчества: делает поделки из пластиковых бутылок, цветы из бисера. Последние украшения для волос и прически – похожи на настоящие произведения искусства, настолько тонко и филигранно они выполнены.

– Когда лет пять назад была в парикмахерской, мастер показала мне, какие украшения они выписывают из Китая. Я посмотрела и подумала – могу лучше! Села дома и начала их делать: нужен бисер, бусинки и проволока разных размеров.

Бийчанка создает объемную вышивку лентами Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Себестоимость одной работы из ленты, конечно, получается немалая. Используются непосредственно ленты, бисер, принт.

– Последняя работа 3500 рублей – только за рамку, – подводит итог Татьяна Львовна. – В итоге картина обходится в семь-восемь тысяч рублей. Но главное, что это приносит радость. Мне даже жалко это продавать. И даже если я что-то подарила, точно такую же картину потом и для себя сделаю!

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Взято отсюда