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Карты “Мир” перестанут работать в большинстве банкоматов Армении

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Основные операции смогут совершать клиенты только одного банка

Карты "Мир" перестанут работать в большинстве банкоматов Армении

Банкомат / Фото: pxhere.com/ru/photo/571812

С 30 марта в Армении перестанет работать большинство карт “Мир”. Об этом сообщает РБК.

“Карты российской платежной системы “Мир” перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что исключением станут только карты банка “ВТБ Армения”. Его клиенты смогут совершать все основные операции по счетам в банкоматах.

Национальная платежная система “Мир” попала под очередной пакет санкций, оглашенный в феврале. В НСПК заявили о том, что вопрос работы с картами этой системы решают иностранные банки. Со стороны “Мира” никаких ограничений нет.

новости Алтайский

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