Касьянов день: запреты и приметы на 29 февраля

В этот день не рекомендуется принимать важные решения
29 февраля в народном календаре — Касьянов день.
Что нельзя делать 29 февраля:
Не стоит употреблять вредные продукты.
Нежелательно в этот день принимать важные решения, например, жениться или покупать новый автомобиль.
Запрещено оставлять неродных людей у себя на ночь.
Приметы погоды на 29 февраля:
Облака высоко плывут по небу — весна будет солнечной.
В лесу трещат деревья — будут сильные морозы.
Оттепель или капель в Касьянов день — к затяжной весне.
Утренний туман — к богатому урожаю летом.
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Взято отсюда