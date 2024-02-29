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Касьянов день: запреты и приметы на 29 февраля

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Касьянов день: запреты и приметы на 29 февраля

В этот день не рекомендуется принимать важные решения

29 февраля в народном календаре — Касьянов день. 

Что нельзя делать 29 февраля:

  • Не стоит употреблять вредные продукты.

  • Нежелательно в этот день принимать важные решения, например, жениться или покупать новый автомобиль. 

  • Запрещено оставлять неродных людей у себя на ночь.

Приметы погоды на 29 февраля:

  • Облака высоко плывут по небу — весна будет солнечной.

  • В лесу трещат деревья — будут сильные морозы.

  • Оттепель или капель в Касьянов день — к затяжной весне.

  • Утренний туман — к богатому урожаю летом.

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Взято отсюда

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