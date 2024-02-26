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КАСКО в подарок. В автоцентре “Агас Москвич” действует выгодное предложение

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Оно распространяется на кроссовер и седан, купленные в кредит

КАСКО в подарок. В автоцентре "Агас Москвич" действует выгодное предложение

Автомобили “Москвич”/ Фото: “Агас Москвич”

Авто в кредит, а КАСКО в подарок. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Но это действительно так: в барнаульском автоцентре “Агас-Москвич” действует выгодное предложение для автолюбителей.

Покупая новый кроссовер Москвич 3 или седан Москвич 6 в кредит, КАСКО можно получить бесплатно. Максимальная страховая сумма – 65 тыс. рублей. Если же полис стоит больше, то оплатить нужно будет только разницу.

Страховку предоставляют надежные партнеры: САО “ВСК”, АО “Совкомбанк Страхование”, АО “АльфаСтрахование” и АО “СОГАЗ”.

Воспользоваться предложением можно до 29 февраля 2024 года включительно.

Чтобы узнать подробности, обращайтесь в автоцентр “Агас-Москвич” или звоните по телефону 8 (385-2) 222-463.

“Агас Москвич” Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г Телефон: 8 (3852) 222-463 СайтООО “Алтайгазавтосервис”

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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