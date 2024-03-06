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Кассир из Новоалтайска вынесла из сейфа 3,5 млн рублей

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Кассир из Новоалтайска вынесла из сейфа 3,5 млн рублей

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

Своими действиями кассир причинила организации материальный ущерб в особо крупном размере. Ее будут судить по статье о присвоении и растрате

В Новоалтайском городском суде Алтайского края находится уголовное дело по обвинению сотрудницы одной из организаций, которая похитила более 3,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, подозреваемая, будучи кассиром и материально ответственным лицом, в период с 1 апреля 2022 года по 10 марта 2023 года похитила из сейфа вверенные ей деньги в размере 3,51 млн рублей.

Женщину будут судить по ч. 4 ст. 160 УК РФ “Присвоение или растрата”. Слушание дела назначено на 11 марта.

Ранее в Бийске администратор известной службы доставки похитила крупную сумму.

Взято отсюда

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