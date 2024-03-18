Категорически запретят: всех пенсионеров от 60 лет ждет новое правило

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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пожилые россияне получили предупреждение о новом запрете, который затронет телефонные звонки. Учитывая то, что люди старше 60 лет наиболее уязвимы для мошенничества, злоумышленники стали использовать новую схему обмана. Они представляются сотрудниками банков и призывают пенсионеров перевести свои средства на более безопасный счет, обещая выплатить им компенсацию в дальнейшем. Однако вместо этого пожилым людям не только не начисляются никакие дополнительные средства, но и они теряют свои сбережения, поскольку вернуть переведенные деньги крайне сложно.

В целях предотвращения финансовых потерь, советуется пожилым россиянам проявлять особую осторожность при получении подобных звонков и не реагировать на предложения нашествующих мошенников. Лучше всего им самим звонить на официальный номер своего банка и уточнять всю информацию напрямую. Как пишет Город Киров.RU.

Фото: rating-poverka.com

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Автор: vizitka01

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Горняк22