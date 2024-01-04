Самая длинная горка в России находится в Алтайском крае. Ее заливают в селе Новоегорьевское в Егорьевском районе каждый год уже на протяжении 13 лет. Несмотря на малоснежную зиму, этот сезон не стал исключением. Мегагорка находится на территории турбазы в живописном месте – начинается в сосновом бору, а далее тянется вниз по склону и по замерзшему озеру Горькое. Этой зимой залили горку протяженностью 400 метров. Такая же длина была и в прошлом году. Горка состоит из трех дорожек. Одна из них предназначена для одиночного катания, на двух других можно скатываться «паровозиком». По словам Юлии Вологдиной, при скатывании развивается скорость до 30 км/ч. Аттракцион работает ежедневно с 10.00 до 22.00 часов. Все время на горке дежурят три инструктора: двое сверху и один внизу. Они следят за тем, чтобы не было столкновений и люди не сбивали друг друга.

КП