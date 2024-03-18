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Казахи не позволили растоптать российский триколор. Но что случилось с украинским?

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Казахстане один блогер решил провести социальный эксперимент, чтобы изучить реакцию людей на упавшие флаги России и Украины. В рамках эксперимента он начал с украинского флага, распечатанного на бумаге, который он бросил на пол в одном из торговых центров. Затем блогер спрятался с камерой и ждал. ПишетЦарьград”.

Однако ни один человек не оказался готов поднять флаг с пола. В действительности, некоторые люди, проходя мимо, намеренно шли по флагу, выполняя явный акт пренебрежения к нему.

Затем на полу оказался русский триколор, и тут произошло что-то совершенно иное. Сначала некоторые люди просто не заметили флага и просто обошли его стороной. Однако потом мужчина с ребенком на руках остановился и поднял триколор, за ним последовал мужчина, разговаривающий по телефону. Еще несколько женщин и мужчин вернулись и подняли флаг с пола.

ФОТО: СКРИН T.ME/C/1524001401/20997

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Автор: glavred

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