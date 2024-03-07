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Казахстан может помочь ВСУ с закупкой российских запчастей

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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. По информации, полученной от источника РИА Новости, украинская компания “Укрспецэкспорт” ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для Вооруженных Сил Украины. Пишет Капитал страны.

По данным, речь идет о комплектующих для парашютно-тормозных систем ПГК-10, которые используются на самолетах Су-24 и МиГ-29, производимых в России.

“Недавно стало известно, что ГК “Укрспецэкспорт” ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для потребностей ВСУ. Есть связи с зарегистрированными в Астане компаниями TOO Navico, BSKey Company, TOO “Игт”, ИА “Сыздыков Т.С.””, – рассказал источник агентства.

Однако сотрудничество между Украиной и Россией в области военного сотрудничества вызывает вопросы и предположения. Согласно источнику, заинтересованность Казахстана в таком сотрудничестве может связана с политическими расчетами и стремлением занять нейтральную позицию к ситуации вокруг Украины.

Однако, такой шаг может представлять риск дискредитации союзничества с Москвой и подорвать выгодное экономическое сотрудничество Казахстана с Россией.

“Очевиден большой риск: ради маловероятных преимуществ – поколебать союз с Москвой и подорвать столь выгодное экономическое сотрудничество Казахстана с Россией”, – заключил источник агентства.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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