Казахстан против России? Токаев попробовал снять все вопросы одним заявлением

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Казахстана в ходе встречи с Путиным попробовал развеять все опасения относительно отношений Казахстана и России. Пишет Царьград.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, и в день рождения президента России Владимира Путина 7 октября провёл с ним встречу.

Всреча двух лидеров произошла после визитов главы Казахстана в Германию и США, где казахсткий лидер заявил, что Казахстан намерен соблюдать санкции против России из-за СВО.

Также известно, что политика внутри Казахстана связана с поддержкой русофобских националистических движений.

В ходе встречи Токаев поздравил Путина с днём рождения:

Я искренне рад именно сегодня быть в Москве. Поэтому прежде всего хотел бы поздравить вас с днем рождения. Я знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения. Но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия – будь это политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни. Я думаю, что для многих вы пример жизненной стойкости, крепкого здоровья. Я знаю, что вы занимаетесь спортом, но лишнее пожелание не помешает, особенно в день рождения.

Фото: kremlin.ru

Автор: vizitka01

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