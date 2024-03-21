“Каждый считает свою экономику”. Эксперт оценил результаты торгов квартала 2012

Застройщику дают более 10 лет на освоение земли рядом с ТЦ Metro, за аренду которой он будет платить 428 млн рублей в год

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

“Самый последний” участок под комплексную застройку 20 марта продали на торгах за 428,6 млн рублей. Лот достался компании “Союз”, которая боролась за него с “Жилищной инициативой”. Аукцион не поставил ценовой рекорд, зато побил все антирекорды по кабальным условиям для компании-победителя. Например, “Союзу” нельзя делиться землей с другими застройщиками, а ежегодно девелопер должен платить 428,6 млн рублей аренды. И так – пока не сдаст весь квартал. Но с этим могут возникнуть проблемы. Какие именно – в материале amic.ru.

Опасность коллизии

Квартал 2012 расположен на окраине Барнаула (за ТЦ Metro) и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. На 8,2 га земли проектом планировки заложены девять 16-этажных домов, школа, детсад, поликлиника и другие объекты.

“Самым дорогим” 2012 не стал: пока рекордсменом остается квартал 2036. В 2020 году с торгов он достался “Союзу” за 548 млн рублей. Однако эксперты считают, что по факту 2012 обойдется инвестору намного дороже.

“При продаже 2036 была разовая плата (548 млн рублей. – Прим. ред.), а годовая аренда земли до момента сдачи микрорайона составляет всего 3,3 млн рублей. При продаже 2012 разыгрывали годовую аренду. То есть будет “Союз” строить два года – заплатит 857,2 млн рублей, будет строить три – заплатит 1,28 млрд рублей”, – прокомментировал ситуацию amic.ru председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.

При этом “поделиться” землей с коллегами нельзя: по условиям аукциона квартал запрещено дробить и передавать в субаренду. В том же 2036 вместе с “Союзом” работает “Адалин”. Однако в 2012 компания Отмашкиных будет трудиться одна.

Другой нюанс торгов – открытый вопрос о строительстве социальных объектов. По словам Мишустина, с января в регионе по требованию прокуратуры дома при квартальной застройке должны возводить вместе со школами, детсадами, поликлиниками. В планах у города пока нет соцобъектов в 2012, а инвестор эти учреждения не потянет.

“По этому вопросу мы написали письмо в прокуратуру, чтобы дали разъяснение: как они будут относиться к этому аукциону. Завтра “Союз” построит жилье, но разрешение на ввод в эксплуатацию ему не дадут, потому что там нет объектов соцкультбыта. А застройщик-инвестор скажет: “В аукционной документации этих объектов не было, я тут ни при чем”. Может сложиться коллизия, что потом кто-то пострадает в этой ситуации”, – опасается Александр Мишустин.

И все-таки эксперт уверен: для застройщика новая площадка не станет убыточной, иначе он бы просто не участвовал в торгах. Скорее всего, девелопер рассчитывает на мощности собственного завода КЖБИ-2, где выпускают железобетонные панели.

“Каждый считает свою экономику. У “Союза” есть собственное производство, он не зависит от поставщиков строительных материалов (стеновых. – Прим. ред.). Какой темп строительства компания задаст, за такой срок и возведет жилье”, – говорит Мишустин.

Шесть лет ожиданий

Путь квартала 2012 до аукциона был долгим. Впервые о нем мэрия заговорила в 2018 году, когда решила подготовить для участка проект планировки.

В ноябре на тот момент мэр Барнаула Сергей Дугин подписал постановление “О подготовке проекта планировки и проекта межевания квартала 2012”. Этот документ необходим, чтобы застройщики понимали: какие строения будут в квартале, какие красные линии по нему проходят, есть ли охранные зоны и другие ограничения.

Однако документ так и не появился: в администрации переключились на продажу более перспективных земель. Так, летом 2018 года в Барнауле реализовали квартал 2038, в январе 2019-го – квартал 2037, а в июле 2020-го – 2036.

Вспомнили о 2012 лишь в 2020-м. В администрации планировали, что уже к концу года землю выставят на торги. Однако сначала затянулась работа по созданию проекта планировки, затем чиновники решили полностью обеспечить участок инженерными сетями. На это потратили несколько лет и 86 млн рублей из федеральной казны.

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