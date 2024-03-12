Кейсы от Альфа-Банка, фиджитал-спорт и волонтерство: Как проходит конкурс «Мисс и Мистер МИЭМИС – 2024»

На протяжении почти двух месяцев парни и девушки – участники конкурса «Мисс и Мистер МИЭМИС – 2024» – неустанно готовились. Каждый из них стремился проявить таланты, красоту и индивидуальность, чтобы завоевать сердца жюри и зрителей. Молодые люди проходили различные этапы, демонстрируя спортивные, кулинарные, интеллектуальные и творческие навыки. Финал конкурса пройдет 13 марта в 17:00 в актовом зале корпуса «С» (пр. Социалистический, 68). Каждый участник покажет все, на что способен, и постарается впечатлить всех своими достоинствами и особенностями личности.

Участницы «Мисс МИЭМИС – 2024»:

– Арина Кушнарева , 1 курс, направление «менеджмент»;

– Виктория Кривошеина , 1 курс, специальность «экономическая безопасность»;

– Анастасия Сабируллова , 2 курс, направление «менеджмент»;

– Виктория Лысенко , 1 курс, направление «государственное и муниципальное управление»;

– Дарья Варзарова , 1 курс, направление «менеджмент».

Участники «Мистер МИЭМИС – 2024»:

Руслан Мусабаев , 2 курс, направление «системный анализ и управление»;

Дмитрий Кучеренко , 1 курс, направление «экономика»;

Максим Татаринов , 1 курс, направление «менеджмент»;

Никита Сидоров , 1 курс, направление «государственное и муниципальное управление»;

Илья Лялин , 1 курс, направление «менеджмент».

Для девушек первым этапом стал спортивный конкурс, где они соревновались в упряжке с собаками. Участницы демонстрировали ловкость и скорость, соревнуясь в том, кто быстрее сможет проехать. Это испытание подчеркнуло важность физической активности и спорта в жизни современных девушек. Имя победительницы гонки станет известно в финале. Как прошел спортивный этап, можно посмотреть в видео .

Кулинарный этап позволил участницам показать свои навыки в приготовлении чая. Девушки прониклись культурой Китая и посетили чайную церемонию. Для полного погружения участницы нарядились в одежду китайского стиля. Они учились заваривать чай разных сортов и представлять его с использованием оригинальных декоративных элементов. Конкурсанткам также рассказали о традициях и разновидностях напитка. Видео кулинарного этапа по ссылке .

Интеллектуальный этап объединил мисс и мистеров в решении кейсов от Альфа-Банка. Участники совместно анализировали ситуации и предлагали решения, демонстрируя свои аналитические и коммуникативные навыки. Это испытание позволило показать не только свои знания, но и способность работать в команде. Защита проходила в офисе банка перед региональным управляющим Ириной Бубенко .

Мастер-класс по ораторскому искусству стал следующим этапом для участниц и участников. Его провела Полина Беззубова . Студенты изучали и совершенствовали навыки публичных выступлений, учились управлять голосом и жестами, чтобы эффективно передавать мысли и идеи на сцене. Это было важным умением для успешного выступления в финале.

В течение конкурса девушкам предоставлялись возможности для трех фотосессий на разные темы. «Фарфоровые куклы» ( видео с фотосессии ) – за образом хрупкой и чудесной куклы скрывается сильная и прекрасная участница конкурса.

В фотосессии «Мистика» мисс испытали на себе образы героинь легенд. Погрузиться в атмосферу можно, посмотрев видео по ссылке .

В фотосессии «Натуральность» участницы предстали среди изящества природы. Каждая фотосессия позволила участницам проявить свою индивидуальность и творческий подход к созданию образов.

Участники конкурса также прошли через спортивный этап, где они играли в фиджитал-спорт. Сначала они соревновались в футболе в реальной жизни, а затем продолжили на игровой приставке. Как прошла данная часть конкурса, можно посмотреть в видео по ссылке .

Также состоялся волонтерский этап, в котором мистеры и мисс совместно сделали добрые дела. Это задание показало их социальную ответственность и желание помочь другим.

Виктория Лысенко и Никита Сидоров провели мастер-класс, приуроченный к Международному женскому дню, в стенах МИЭМИС АлтГУ. Студентов учили делать необычные открытки.

Арина Кушнарева и Руслан Мусабаев провели мастер-класс для третьеклассников гимназии №74. Ребята показали интересную технику, как с помощью целлофанового пакета можно оставлять печати, и нарисовали вместе с детьми открытку с розами на 8 Марта.

«Ребята хорошо взаимодействовали с детьми. Если кому-то требовалась помощь, показывали, как сделать лучше. Смогли завлечь, провели беседу, поэтому детям было легко и интересно. Приятно, что молодёжь в наше время занимается организацией подобных мероприятий», – отметила Вера Пастушкова ¸ учитель 3-го «Б» класса гимназии №74.

Анастасия Сабируллова и Дмитрий Кучеренко в гимназии №69 провели ознакомительную лекцию о цветах коммуникации и тренинг «Временная транссперктива». Ученики 10 классов узнали, какие профессии им больше подойдут, основываясь на цветотипе.

«Было действительно интересно и познавательно. Мне особенно понравился тест на цвета коммуникации, который провели нам студенты», – отметил ученик 10 класса.

Илья Лялин и Дарья Варзарова познакомили пятиклассников школы № 125 с основами волонтерства и добровольческой деятельности, ребята активно вели беседу с нашими студентами и с интересом принимали участие.

Виктория Кривошеина и Максим Татаринов провели акцию «За улыбкой стоит весь мир». Как прошло мероприятие, можно посмотреть в видео .

Участники конкурса «Мистер МИЭМИС – 2024» не обошли стороной тему юмора. Гостей неофициальной части ждёт эксклюзив – стендап мистеров. Егор Харитонович , экс-редактор юниор-лиги КВН Алтайского края, чемпион барнаульской лиги КВН, руководитель двух юниор-команд КВН, и Александр Поляруш , руководитель юниор-команды КВН, финалист барнаульской лиги КВН, прочитали полезную лекцию. Ребята изучали техники создания и исполнения юмористических выступлений, развивали свои навыки комедийного актерства и учились работать с публикой.

Для мистеров были организованы две фотосессии. Как прошла первая, можно посмотреть в видео , а вторая была в стиле известных поэтов и писателей, чтобы подчеркнуть их творческий потенциал и эстетический вкус.

Организаторы конкурса приглашают всех желающих на финал «Мисс МИЭМИС – 2024», который состоится 13 марта в 17:00 по адресу пр. Социалистический, 68 (актовый зал корпуса «С»).

Взято отсюда.

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