Кения собирается направить в РФ десять тысяч своих граждан для трудоустройства

Президент Кении позиционирует страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы

Власти Кении планируют направить в Россию 10 тысяч своих граждан для дальнейшего трудоустройства, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Кении Хусейна Мохамеда.

Отмечается, что жители Кении также отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.

“Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <…> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <…> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест”, – говорится в сообщении Мохамеда.

Пресс-секретарь добавил, что президент Кении Уильям Руто собирается позиционировать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

погода в районе , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда