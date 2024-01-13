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Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

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Президент Уильям Руто собирается продвигать страну как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы, рассказал его пресс-секретарь

Кения хочет направить в Россию 10 тысяч граждан для трудоустройства

Найроби, Кения / Фото: unsplash.com

Кения планирует направить своих граждан в Россию, Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию для трудоустройства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Хусейн Мохамед в твиттере (X).

По его словам, глава государства Уильям Руто собирается продвигать Кению как конкурентоспособный источник квалифицированной рабочей силы. Для этого будут заключать соглашения с другими странами.

“2,5 тысячи вакансий медсестер и медработников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <…> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия – 250 тысяч рабочих мест, Израиль – 30 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве, <…> Сербия – 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Россия – 10 тысяч рабочих мест”, – написал Мохамед.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин признал непростой проблему с мигрантами, число которых в стране уже превысило 10 млн человек. Для ее решения нужно создать специальный орган, считает российский лидер.

горняк

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