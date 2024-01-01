Ким Чен Ын обвинил США в разжигании конфликта на Корейском полуострове

По словам северокорейского лидера возможный конфликт быстро становится реальностью

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил военным командирам, что опасность вооруженной конфронтации на Корейском полуострове быстро становится реальностью из-за враждебных маневров со стороны врагов, включая США, которые требуют от страны “заточить заветный меч”, чтобы защитить себя. Об этом сообщает “Российская газета” со ссылкой на цитирование в понедельник информационного агентства ЦТАК слов Ким Чен Ына.

“Если враг выберет военную конфронтацию… наша армия должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие средства и возможности без малейшего колебания”, – сказал лидер Северной Кореи.

Он сделал эти комментарии, когда в воскресенье принимал высокопоставленных военных лидеров в штаб-квартире Трудовой партии КНДР (ТПК) и поздравлял их с достигнутыми результатами за 2023 год.

Напомним, КНДР в 2023 году испытала свои крупнейшие баллистические ракеты и запустила свой первый военный разведывательный спутник. Глава КНДР назвал это важным достижением в модернизации вооруженных сил страны. Он призвал повысить военную готовность страны вслед за обещанием, данным по итогам пятидневного заседания ТПК, которое закончилось в минувшую субботу, о наращивании ее ядерного арсенала, создании военных беспилотников и запуске трех новых спутников-шпионов в 2024 году.

В свою очередь в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна ускорит работу по созданию системы противоракетной обороны и системы расширенного сдерживания США для “фундаментального сдерживания любой северокорейской ядерной и ракетной угрозы”. При этом он отметил, что расширенное сдерживание относится к стратегии использования военных ресурсов США, включая ядерное оружие, для сдерживания и, в случае нападения на союзника, реагирования на него, пишет издание Associated Press.

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Взято отсюда