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Ким Чен Ын отдал приказ уничтожить США и Южную Корею

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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, выступая на новогодней встрече с командованием Корейской народной армии отдал приказ северокорейским военнослужащим быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» США и Южную Корею, если с их стороны будет спровоцирован военный конфликт. Пишет Военное Дело.

«Товарищ Ким Чен Ын <…> подчеркнул, что наша армия должна обладать решительным духом противостояния и четким пониманием главного врага и должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то армия без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника», передали цитату из выступления северокорейского лидера обозреватели государственного радио «Голос Кореи».

Кроме того, Ким Чен Ын поблагодарил всех военнослужащих Корейской народной армии за «неизменную преданность» партии и народу, выражающуюся в «абсолютном исполнении приказов». По его словам, КНДР и впредь необходимо «затачивать меч» для защиты республики и мира в ней, а 2024 год должен стать для Пхеньяна эпохой «расцвета усиления готовности к войне». В заключении глава КНДР выразил уверенность, что Северная Корея безусловно достигнет еще больших успехов на пути построения мощной армии.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / Global Look Press

Автор: glavred

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