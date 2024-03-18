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Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ

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Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ

Поздравительную телеграмму от лидера КНДР передаст российскому внешнеполитическому ведомству посол республики в Москве

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Известно, что поздравительную телеграмму от северокорейского лидера Ким Чен Ына передаст российскому МИДу посол КНДР в Москве.

Согласно опубликованным на официальном сайте ЦИК РФ данным, на данный момент обработано более 95% протоколов. По результатам подсчета голосов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,32% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,3% голосов, за ним следует кандидат от партии “Новые люди” Владислав Даванков с 3,8%. На четвертом месте – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов.

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