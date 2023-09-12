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Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде

ГОРНЯК2201 mins

Его на перроне встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов

Кадр из видео

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Хасан в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Минприроды, на перроне его встретил глава министерства Александр Козлов.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что в переговорах может принять участие глава Минобороны Сергей Шойгу.

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