Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, передает ЦТАК. Пишет Русская Весна.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, северокорейский лидер Ким Чен Ын дал ряд поручений относительно планов на 2024 год. В частности, он поставил боевые задачи перед Народной армией, военной промышленностью, сектором ядерного вооружения и гражданской обороной по ускорению подготовки к войне.

Ким Чен Ын отметил, что необходимо усилить работу военно-промышленного комплекса и предприятий, разрабатывающих ядерное оружие, чтобы «противостоять беспрецедентным конфронтационным шагам со стороны США».



«Углубленный анализ тяжелой политической и военной ситуации на Корейском полуострове показал, что она достигла крайней точки из-за беспрецедентных действий США и их вассальных сил против КНДР», — говорится в сообщении. Ким Чен Ын также заявил, что Трудовая партия Кореи будет расширять и развивать «отношения стратегического сотрудничества с антиимпериалистическими независимыми странами».

Напомним, еще весной этого года президент США Джо Байден предупредил о последствиях в случае ядерного нападения КНДР на Штаты или их союзников. В августе Ким Чен Ын заявил о подготовке армии КНДР в наступательном ключе. В начале сентября Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием.

В то же время в конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Манригён-1».

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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Горняк22