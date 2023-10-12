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Ким Чен Ын: Россия победит в борьбе с гегемонией империалистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, посвященную 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Пишет МК.

Северокорейский лидер в своем сообщении высказал уверенность в дальнейшем сотрудничестве России и КНДР “на новом высоком уровне”.

“Желаю народу России одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ”, – добавил Ким Чен Ын.

ФОТО KREMLIN.RU

ИСТОЧНИК

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