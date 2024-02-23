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Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

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Выясняем, почему знаменитости тают на глазах и безопасно ли принимать «Оземпик» для сброса веса

23 февраля 2024, 17:00123Написать комментарий

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

В последние два года некоторые люди заметили, что знаменитости начали стремительно сбрасывать вес — в течение нескольких месяцев они худеют до модельных параметров и сияют на ковровых дорожках в новых образах. Многие из них объясняют это строгой диетой и спортом, а кто-то не скрывает употребления «волшебной» таблетки — «Оземпик».

Сама инста-дива в интервью различным изданиям заявляла, что полностью исключила сахар и углеводы, ела только овощи и белок.

— Я не морила себя голодом, но соблюдала всё очень строго, — рассказала Кардашьян.

Более того, в своем профиле Instagram (деятельность запрещена в РФ), Ким редко, но метко делится фотографиями из спортзала.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Секреты похудения светской львицы, по ее словам, — беговая дорожка, жесткая диета и термический костюм-сауна, которым она пользуется дважды в день. Благодаря такому образу жизни Кардашьян в 2022 году смогла надеть на Met Gala легендарное платье Мэрилин Монро, в котором та исполнила «Happy Birthday Mr. President».

Не побрезговал подобным средством и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Миллиардер использовал «Вегови», активным действующим веществом которого является семаглутид. Он похудел на 13 килограммов, однако прекратил принимать медикаменты, решив скорректировать питание и сбрасывать вес здоровым методом. Ему не понравились побочные действия в виде тухлого привкуса во рту и сильной отрыжки. Об этом Маск рассказал у себя в соцсетях.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Однако под постом Маска появились и негативные комментарии: диабетики начали писать, что теперь многие вдохновятся его успехом и начнут скупать лекарство, чтобы похудеть, из-за чего страдающие диабетом второго типа люди попросту не смогут купить необходимый им препарат.

— Если у вас нет диабета второго типа, вам не следует принимать «Оземпик», даже если врач прописал его вам, — написал один из пользователей. — Вы все вызываете опасную нехватку, и люди, которым он нужен для жизни, не могут его получить. Сходите в спортзал или откажитесь от вредной пищи.

— Что ж, Илон, благодаря вашему твиту об использовании «Оземпика» для похудения, настоящие диабетики, которым нужен этот препарат, не могут его получить! — отметил другой комментатор. — Это очень грустно.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Трэвис Скотт, американский рэпер, в своем треке «Backroom» обвинил свою бывшую девушку Кайли Дженнер в похудении с помощью лекарства. В песне звучат такие строки: «Конечно, она колет «Оземпик», пытается быть другой, пытается быть новой женщиной. Это дерьмо выглядит сомнительно». Сама Кайли не раскрывала секрет своей идеальной фигуры.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Шерон Осборн, британская телеведущая, не стыдится признать, что прибегала к способу скинуть лишний вес с помощью чудо-лекарства. Только он негативно сказался на здоровье женщины, и ей пришлось отказаться от препарата. В шоу журналиста Пирса Моргана «Piers Morgan Uncensored» Осборн сказала, что похудела на 13 килограммов.

— Пора остановиться, я не хотела быть такой худой, но этой произошло. Я хочу поддерживать вес в районе 47 килограммов, я слишком худая и хочу соблюдать здоровый баланс, — рассказала телеведущая.

Первые несколько недель были для нее отвратительными, женщину постоянно тошнило. Со временем Осборн перестала принимать лекарства, так как ее желудок уменьшился и необходимости в «Оземпике» больше не было.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Российские звезды и стремительное похудение

Из российских звезд «Оземпик» пока не так распространен, но постепенно набирает популярность. Так, например, известная российская блогер Наталья Гасанханова в интервью проекту «Чужие письма» призналась, что худеет с помощью препарата.

— Я единственный человек, как мне кажется, кто не стесняется говорить, что я колю «Оземпик», — посмеялась блогер.

MSK1.RU Гасанханова комментарии давать отказалась, ответив, что не хочет разговаривать на тему похудения с помощью препарата.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Российская телеведущая Дана Борисова похудела на препарате не одна, а с 16-летней дочерью. За месяц Борисова скинула 12 килограммов, ее дочь — 8. Перед приемом они консультировались со специалистами, и им дали зеленый свет. Вместо трехмесячного курса мама с дочкой выбрали четырехнедельный.

По словам светской львицы, во время приема «Оземпика» у нее начался тремор и легкое нарушение зрения. Прием препарата она прекратила еще в декабре, и вместе с дочкой они очень довольны результатом.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

Это действительно помогает?

На самом деле далеко не всегда люди могут похудеть на «Оземпике»: чудо-таблетка работает не во всех случаях, рассказала MSK1.RU врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Если у человека снизился аппетит, но он продолжает питаться неправильно, то он может вообще не похудеть. И половина людей после этих препаратов вес вообще не снижают, потому что они всё равно не понимают, что им нужно есть, — объяснила эксперт. — Препараты являются вспомогательным средством при назначении диеты, чтобы ее было легче соблюдать.

Ким Кардашьян, Илон Маск и Дана Борисова с ребенком. Кто из звезд похудел на препарате для диабетиков и чем это чревато

По словам специалиста, можно похудеть разными способами, но, если человек хочет сохранить результат, рабочий способ только один — научиться следить за своим питанием. Других вариантов нет.

— Люди хотят простое средство: не учиться правильно питаться, а волшебную таблетку. Они платят деньги, сколько-то сбрасывают, а дальше что? Если не будет белка в рационе, если не будет клетчатки, то есть овощей, то это нездоровое похудение, — уточнила Макиша. — То есть даже если этот препарат применяют, должно быть рациональное питание с дефицитом калорий, чтобы шло снижение веса. Ведь снижают вес не от препарата, а от дефицита калорий за счет того, что человек меньше ест.

Что еще почитать:

  • чудо-средство или яд? «Оземпик»: как одни на нем сбрасывают десятки килограммов, а другие подрывают здоровье;
  • хочешь есть — попей водички. Актриса Ирина Пегова раскрыла секреты похудения;
  • минус 50 килограммов за 8 месяцев. Блогер так похудел, что стал другим человеком — воодушевляющая история;
  • «Хотелось просто умереть». Девушка сделала резекцию желудка и рассказала, помогло ли это похудеть;
  • «День за днем мне становилось хуже». Москвичка — о голодании в погоне за красотой и серьезных последствиях жестких диет.

Взято Источник
23.02.2024

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