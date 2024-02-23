Выясняем, почему знаменитости тают на глазах и безопасно ли принимать «Оземпик» для сброса веса

23 февраля 2024, 17:00123Написать комментарий

В последние два года некоторые люди заметили, что знаменитости начали стремительно сбрасывать вес — в течение нескольких месяцев они худеют до модельных параметров и сияют на ковровых дорожках в новых образах. Многие из них объясняют это строгой диетой и спортом, а кто-то не скрывает употребления «волшебной» таблетки — «Оземпик».

Сама инста-дива в интервью различным изданиям заявляла, что полностью исключила сахар и углеводы, ела только овощи и белок.

— Я не морила себя голодом, но соблюдала всё очень строго, — рассказала Кардашьян.

Более того, в своем профиле Instagram (деятельность запрещена в РФ), Ким редко, но метко делится фотографиями из спортзала.

Секреты похудения светской львицы, по ее словам, — беговая дорожка, жесткая диета и термический костюм-сауна, которым она пользуется дважды в день. Благодаря такому образу жизни Кардашьян в 2022 году смогла надеть на Met Gala легендарное платье Мэрилин Монро, в котором та исполнила «Happy Birthday Mr. President».

Не побрезговал подобным средством и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Миллиардер использовал «Вегови», активным действующим веществом которого является семаглутид. Он похудел на 13 килограммов, однако прекратил принимать медикаменты, решив скорректировать питание и сбрасывать вес здоровым методом. Ему не понравились побочные действия в виде тухлого привкуса во рту и сильной отрыжки. Об этом Маск рассказал у себя в соцсетях.

Однако под постом Маска появились и негативные комментарии: диабетики начали писать, что теперь многие вдохновятся его успехом и начнут скупать лекарство, чтобы похудеть, из-за чего страдающие диабетом второго типа люди попросту не смогут купить необходимый им препарат.

— Если у вас нет диабета второго типа, вам не следует принимать «Оземпик», даже если врач прописал его вам, — написал один из пользователей. — Вы все вызываете опасную нехватку, и люди, которым он нужен для жизни, не могут его получить. Сходите в спортзал или откажитесь от вредной пищи.

— Что ж, Илон, благодаря вашему твиту об использовании «Оземпика» для похудения, настоящие диабетики, которым нужен этот препарат, не могут его получить! — отметил другой комментатор. — Это очень грустно.

Трэвис Скотт, американский рэпер, в своем треке «Backroom» обвинил свою бывшую девушку Кайли Дженнер в похудении с помощью лекарства. В песне звучат такие строки: «Конечно, она колет «Оземпик», пытается быть другой, пытается быть новой женщиной. Это дерьмо выглядит сомнительно». Сама Кайли не раскрывала секрет своей идеальной фигуры.

Шерон Осборн, британская телеведущая, не стыдится признать, что прибегала к способу скинуть лишний вес с помощью чудо-лекарства. Только он негативно сказался на здоровье женщины, и ей пришлось отказаться от препарата. В шоу журналиста Пирса Моргана «Piers Morgan Uncensored» Осборн сказала, что похудела на 13 килограммов.

— Пора остановиться, я не хотела быть такой худой, но этой произошло. Я хочу поддерживать вес в районе 47 килограммов, я слишком худая и хочу соблюдать здоровый баланс, — рассказала телеведущая.

Первые несколько недель были для нее отвратительными, женщину постоянно тошнило. Со временем Осборн перестала принимать лекарства, так как ее желудок уменьшился и необходимости в «Оземпике» больше не было.

Российские звезды и стремительное похудение

Из российских звезд «Оземпик» пока не так распространен, но постепенно набирает популярность. Так, например, известная российская блогер Наталья Гасанханова в интервью проекту «Чужие письма» призналась, что худеет с помощью препарата.

— Я единственный человек, как мне кажется, кто не стесняется говорить, что я колю «Оземпик», — посмеялась блогер.

MSK1.RU Гасанханова комментарии давать отказалась, ответив, что не хочет разговаривать на тему похудения с помощью препарата.

Российская телеведущая Дана Борисова похудела на препарате не одна, а с 16-летней дочерью. За месяц Борисова скинула 12 килограммов, ее дочь — 8. Перед приемом они консультировались со специалистами, и им дали зеленый свет. Вместо трехмесячного курса мама с дочкой выбрали четырехнедельный.

По словам светской львицы, во время приема «Оземпика» у нее начался тремор и легкое нарушение зрения. Прием препарата она прекратила еще в декабре, и вместе с дочкой они очень довольны результатом.

Это действительно помогает?

На самом деле далеко не всегда люди могут похудеть на «Оземпике»: чудо-таблетка работает не во всех случаях, рассказала MSK1.RU врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Если у человека снизился аппетит, но он продолжает питаться неправильно, то он может вообще не похудеть. И половина людей после этих препаратов вес вообще не снижают, потому что они всё равно не понимают, что им нужно есть, — объяснила эксперт. — Препараты являются вспомогательным средством при назначении диеты, чтобы ее было легче соблюдать.

По словам специалиста, можно похудеть разными способами, но, если человек хочет сохранить результат, рабочий способ только один — научиться следить за своим питанием. Других вариантов нет.

— Люди хотят простое средство: не учиться правильно питаться, а волшебную таблетку. Они платят деньги, сколько-то сбрасывают, а дальше что? Если не будет белка в рационе, если не будет клетчатки, то есть овощей, то это нездоровое похудение, — уточнила Макиша. — То есть даже если этот препарат применяют, должно быть рациональное питание с дефицитом калорий, чтобы шло снижение веса. Ведь снижают вес не от препарата, а от дефицита калорий за счет того, что человек меньше ест.

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23.02.2024