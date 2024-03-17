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Кинолог рассказал, какими болезнями человека могут заразить собаки

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При этом и сам человек может заразить своего питомца

Кинолог рассказал, какими болезнями человека могут заразить собаки

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1232104

Президент Кинологической федерации России Владимир Голубев рассказал о том, какими болезнями собака может заразить человека. Его слова передает РИА Новости.

По словам Голубева, собаки могут переносить такие заболевания, как эхинококкоз, бешенство и даже туберкулез. Да, собаки действительно могут заболеть туберкулезом, который они могут передать человеку. Заразиться питомцы могут через еду, например, съев мясо больного животного, воздушно-капельным путем от животного или человека.

Также и человек может заразить своего питомца.

Кинолог призвал владельцев собак следить за состоянием своих питомцев и никогда не отменять прививки самостоятельно – только после консультации с ветеринаром.

новости Алтайский

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