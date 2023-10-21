Киньте одну таблетку в кипяток: лишь единицы знают, какое чудо случится потом

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Тем, у кого дома есть ковер, приходится непросто — одно неосторожное движение, и вы получаете неоттираемое пятно от еды, которую принесли с собой в зал. К счастью, есть простейшее средство, которое не оставит от пятна ни следа.

Понадобится всего одна таблетка или капсула для стирки, две столовые ложки девятипроцентного уксуса и литр кипятка.

Берем таблетку или капсулу, заливаем ее кипятком и ждем, пока она растворится. Далее добавляем уксус и хорошенько все перемешиваем.

Когда вода немного остынет, нужно смочить губку в растворе и пройтись ей по грязному ковру. Как пишет портал Теперь Внимание со ссылкой на «Своими руками», результат превзойдет все ожидания: ковер не только приобретет былую чистоту, но еще и будет приятно пахнуть.

Фото: pxhere.com

Автор: vizitka01

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Горняк22