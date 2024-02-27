Кирилл Весноуказчик: приметы, что можно и категорически нельзя делать 27 февраля

Церковь 27 февраля вспоминает равноапостольного Кирилла

27 февраля верующие вспоминает равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, а в народном календаре это день Кирилла Весноуказчика.

По традиции в этот день наши предки предсказывали погоду на весну и лето. Крестьяне 27 февраля выходили и осматривали свои участки, старались “задержать” снег, а, следовательно, удержать влагу. Считалось, что так будет богаче урожай.

Было у этого дня и еще одно название – Бабьи взбрыксы. Женщины ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, дарили им гостинцы.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя стричь волосы и ногти, можно укоротить свою судьбу или без денег остаться.

Не выметали из дома мусор в этот день, счастье можно выгнать.

По традиции 27 февраля не делали заговоры, не совершали обряды и не снимали порчу и сглаз.

Не выбрасывали на улицу крошки хлеба, потому что, по примете, из дома навсегда достаток уйдет.

Не следует 27 февраля строить планы на будущее, иначе не сбудутся.

Приметы

Ударил 27 февраля сильный мороз – впереди знойное лето.

Солнце весь день светит – весна предстоит теплая, но стоит ждать похолодания.

Снег начинает таять – к ранней весне.

На небе нет ни облака – лето будет сухим и теплым.

Резко стало холодно – весна будет поздней и сырой.

Синицы звонко щебечут – раннюю весну кличут.

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Взято отсюда