Кирилл Весноуказчик: приметы, что можно и категорически нельзя делать 27 февраля

Церковь 27 февраля вспоминает равноапостольного Кирилла
27 февраля верующие вспоминает равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, а в народном календаре это день Кирилла Весноуказчика.
По традиции в этот день наши предки предсказывали погоду на весну и лето. Крестьяне 27 февраля выходили и осматривали свои участки, старались “задержать” снег, а, следовательно, удержать влагу. Считалось, что так будет богаче урожай.
Было у этого дня и еще одно название – Бабьи взбрыксы. Женщины ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, дарили им гостинцы.
Что нельзя делать 27 февраля
- Нельзя стричь волосы и ногти, можно укоротить свою судьбу или без денег остаться.
- Не выметали из дома мусор в этот день, счастье можно выгнать.
- По традиции 27 февраля не делали заговоры, не совершали обряды и не снимали порчу и сглаз.
- Не выбрасывали на улицу крошки хлеба, потому что, по примете, из дома навсегда достаток уйдет.
- Не следует 27 февраля строить планы на будущее, иначе не сбудутся.
Приметы
- Ударил 27 февраля сильный мороз – впереди знойное лето.
- Солнце весь день светит – весна предстоит теплая, но стоит ждать похолодания.
- Снег начинает таять – к ранней весне.
- На небе нет ни облака – лето будет сухим и теплым.
- Резко стало холодно – весна будет поздней и сырой.
- Синицы звонко щебечут – раннюю весну кличут.
точный прогноз погоды , погода санкт ,
Взято отсюда