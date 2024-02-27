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Кирилл Весноуказчик: приметы, что можно и категорически нельзя делать 27 февраля

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Кирилл Весноуказчик: приметы, что можно и категорически нельзя делать 27 февраля

Церковь 27 февраля вспоминает равноапостольного Кирилла

27 февраля верующие вспоминает равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, а в народном календаре это день Кирилла Весноуказчика.

По традиции в этот день наши предки предсказывали погоду на весну и лето. Крестьяне 27 февраля выходили и осматривали свои участки, старались “задержать” снег, а, следовательно, удержать влагу. Считалось, что так будет богаче урожай.

Было у этого дня и еще одно название – Бабьи взбрыксы. Женщины ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, дарили им гостинцы.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Нельзя стричь волосы и ногти, можно укоротить свою судьбу или без денег остаться.
  • Не выметали из дома мусор в этот день, счастье можно выгнать.
  • По традиции 27 февраля не делали заговоры, не совершали обряды и не снимали порчу и сглаз.
  • Не выбрасывали на улицу крошки хлеба, потому что, по примете, из дома навсегда достаток уйдет.
  • Не следует 27 февраля строить планы на будущее, иначе не сбудутся.

Приметы

  • Ударил 27 февраля сильный мороз – впереди знойное лето.
  • Солнце весь день светит – весна предстоит теплая, но стоит ждать похолодания.
  • Снег начинает таять – к ранней весне.
  • На небе нет ни облака – лето будет сухим и теплым.
  • Резко стало холодно – весна будет поздней и сырой.
  • Синицы звонко щебечут – раннюю весну кличут.

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Взято отсюда

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