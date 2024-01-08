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Киркоров направит гонорар за “Новогоднюю Маску” пострадавшим от ВСУ в Белгороде

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Киркоров направит гонорар за "Новогоднюю Маску" пострадавшим от ВСУ в Белгороде

Народный артист России направит свой гонорар пострадавшим в Белгороде

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров рассказал, что передаст гонорар за участие в проекте “Новогодняя Маска” на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки на город, сообщает РИА Новости.

“Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте “Новогодняя Маска” на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода”, – написал Киркоров.

Напомним, что ранее в московском клубе “Мутабор” прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. В числе участников мероприятия был Киркоров. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.

По словам Киркорова, он осознал свою ошибку при выборе мероприятия и теперь надеется, что она не станет причиной ограничения его творчества в России.

Отметим, что ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в Минкультуры РФ с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста России.

Кроме того, выступление артиста в рамках “Зимнего Show” было отменено. Оно было запланировано на 1 января 2024 года. Также сцены с Киркоровым вырезали из фильма “Иван Васильевич меняет все”, в котором он сыграл Петра I.

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Взято отсюда

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