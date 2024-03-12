Киркоров подал иск к Успенской, назвавшей его женоненавистником

Адвокат Киркорова отметил, что певица в интервью назвала певца “женоненавистником”. Артист выдвинул иск о защите чести и достоинства

Замоскворецкий суд Москвы 8 апреля проведет беседу по иску певца Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской с просьбой взыскать с нее 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, пишет ТАСС, со ссылкой на сообщение в суде.

“Беседа по иску назначена на 8 апреля”, – сказал собеседник агентства из суда.

Напомним, артист подал иск к Успенской из-за интервью, которое на дала Алене Жигаловой и где назвала Киркорова “женоненавистником”. Певец требует моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также возмещение понесенных расходов, которые составляют еще около 2 млн рублей. Кроме того, истец также просит обязать ответчицу опубликовать опровержение на своих страницах в социальных сетях и на видиохостинге YouTube.

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Взято отсюда