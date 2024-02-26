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Киркоров “сам себя отменил” после “голой” вечеринки Ивлеевой

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По словам поп-короля, он сам устал от того, каким был в последнее время

Киркоров "сам себя отменил" после "голой" вечеринки Ивлеевой

Филипп Киркоров / Кадр: spb.kp.ru

Певец Филипп Киркоров на музыкальной премии “Золотой граммофон” заявил, что сам себя отменил после “голой” вечеринки Насти Ивлеевой.

“Вот говорят “отменили Киркорова”… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя – такого, каким я был в последнее время”, – цитирует его “КП-Санкт-Петербург”.

По признанию артиста, его истощили гастроли и съемки и “нужен был тайм-аут, чтобы перезагрузиться, побыть с собой”, а также посмотреть на себя со стороны и сделать переоценку жизни.

Ивлеева провела “голую” вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Филипп Киркоров. Мероприятие завершилось скандалом и посетившие ее знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.

Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме “Иван Васильевич меняет все” и убрали из некоторых новогодних программ.

Из-за скандала певец на какое-то время уезжал в США. А недавно вернулся в Россию и с подарками посетил зону СВО.

город Горняк

Источник

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