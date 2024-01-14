Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Киркоров выпустил песню после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В тексте исполнитель рассуждает о потерянных друзьях

Киркоров выпустил песню после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Фото: vk.com/fkirkorov

Филипп Киркоров после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в клубе “Мутабор” выпустил песню, которая намекает на случившееся. Ролик опубликован в социальных сетях исполнителя.

В тексте песни, которая называется “Слухи”, Киркоров рассуждает на тему того, что он привык быть объектом для обсуждения и зависти, но, несмотря на это, продолжает “идти навстречу жизни”.

Также в композиции есть следующие строчки: “Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось” и “Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я?”

Ранее сообщалось, что Киркоров решил отдать свой гонорар за участие в “Новогодней Маске” на помощь пострадавшим от обстрелов в Белгороде. Позднее о помощи пострадавшим белгородцам также сообщила Лолита.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

14.01.2024

 Здоровье

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Здоровье

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

14.01.2024

 Новости Алтай

Профилактический рейд по пожарной безопасности провели в Октябрьском районе Барнаула

14.01.2024

 Образование

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле приступили к демонтажу снежного городка и елки на площади Сахарова

14.01.2024

 Новости Алтай

Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

14.01.2024

 Новости Алтай

Как сбить температуру ребенку и когда пора вызывать скорую: инструкция от педиатра

14.01.2024

 Новости Алтай

За что мы платим? Куда идут деньги на отопление и почему трубы ремонтируют только при авариях — объясняем в карточках

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix