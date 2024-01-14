Киркоров выпустил песню после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

В тексте исполнитель рассуждает о потерянных друзьях

Фото: vk.com/fkirkorov

Филипп Киркоров после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой в клубе “Мутабор” выпустил песню, которая намекает на случившееся. Ролик опубликован в социальных сетях исполнителя.

В тексте песни, которая называется “Слухи”, Киркоров рассуждает на тему того, что он привык быть объектом для обсуждения и зависти, но, несмотря на это, продолжает “идти навстречу жизни”.

Также в композиции есть следующие строчки: “Вы не судите, я ведь всего лишь человек. Я бы хотел, чтоб сердце во мне осталось” и “Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я?”

Ранее сообщалось, что Киркоров решил отдать свой гонорар за участие в “Новогодней Маске” на помощь пострадавшим от обстрелов в Белгороде. Позднее о помощи пострадавшим белгородцам также сообщила Лолита.

горняк



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