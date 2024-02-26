Филипп Киркоров Фото: Кадр из телешоу "Маска" на НТВ

После скандальной “голой” вечеринки Киркоров предстал в новом образе. Сам певец заявил, что был истощен событиями в его жизни и брал тайм-аут, чтобы подумать

Певец Филипп Киркоров, который после скандала с “голой” вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой резко сменил имидж, появился на музыкальной премии “Золотой граммофон” в Санкт-Петербурге. Он прокомментировал свое исчезновение после участия в нашумевшем мероприятии, сообщает “КП-Санкт-Петербург”.

Ранее “зашедший не в ту дверь” Киркоров признался, что сам себя отменил. По словам певца, он устал от того, каким был в последнее время.

“Эта гонка – гастроли, концерты, съемки – она меня истощила. И нужен был тайм-аут, чтобы перезагрузиться, побыть с собой. Поэтому я ушел в тишину, ушел в молчание”, – заявил артист.

Сама премия состоялась 25 февраля, и на ней Киркоров появился в качестве ведущего вместе с Николаем Басковым и Еленой Север. Для мероприятия исполнитель выбрал два строгих костюма: черный смокинг с белыми лацканами и золотой цепью, а также белый костюм с черной бабочкой.

Ранее народный артист в новом образе появился в составе жюри на шоу “Маска”. Киркоров сменил прическу и отдал предпочтение натуральному черному цвету волос, а также появился на ТВ в более выдержанном костюме: без перьев и страз.

Кроме того, в середине февраля Киркоров приехал в Горловку в ДНР и выступил перед ранеными и военнослужащими и медиками в городской больнице №2. Исполнитель также привез гуманитарную помощь: подарки раненым и кондиционеры для местного детского центра.

Взято отсюда