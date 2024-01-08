Киркорова и Глюкозу вырезали из рождественского шоу Григория Лепса

Также под “монтажный нож” попали выступления Михаила Шуфутинского и Люси Чеботиной

Фото: pxhere.com

Номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу “Рождество с Григорием Лепсом” на “Первом канале”. Об этом сообщает телеграм-канал “Осторожно, новости”.

Концертную программу для эфира записали еще 24 декабря, однако после вечеринки, которую организовала Анастасия Ивлеева, экранную версию перемонтировали. Из нее убрали открывающий номер Киркорова, а также его выступления с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной.

Также вырезали из финальной версии и номер певицы Глюкозы. Упоминания об этих артистов убрали со всех афиш.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский и Чеботина, которые не участвовали в скандальной вечеринке, также пострадали из-за нее.

город Горняк



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