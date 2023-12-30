Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Киркорова не станут лишать звания народного артиста после “голой вечеринки”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста РФ из-за участия в “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры. Пишет Лайф.

В ведомстве напомнили, что награждённый может быть лишён госнаграды только в случае вынесения и вступления в силу приговора суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, скандальная “голая вечеринка” Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе “Мутабор” в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие “тяжеловесы” шоу биза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Успеть в новогодние. Как в праздники будут работать банки, почта, МФЦ и торговые центры в Барнауле

31.12.2023

 Новости Алтай

Рыбам придется много работать, Скорпионам заниматься бизнесом. Финансовый астролог составил прогноз на 2024 год для барнаульцев

31.12.2023

 Новости Алтай

Доллар по сто, яйца по сто двадцать и неподъемная ипотека: каким запомнился 2023 год

31.12.2023

 Новости Алтай

Под белым покрывалом и с огоньками: любуемся снежным Барнаулом хотя бы на фотографиях

31.12.2023

 Новости Алтай

Мятеж Пригожина, что еще? 5 важных событий 2023 года, о которых астрологи предупреждали заранее

31.12.2023

 Новости Алтай

«Чтобы не пьянеть…»: диетолог назвала работающие советы, которые понадобятся всем в новогоднюю ночь

31.12.2023

 Новости Алтай

Slavic girl, old money или сияние бриллиантов: визажист — о трендах новогоднего макияжа

31.12.2023

 Новости Алтай

«Дома нет, и никто не виноват»: взрыву в Магнитогорске пять лет. Хроника молчания

31.12.2023

 Новости Алтай

31 декабря на большей части территории Алтайского края ожидаются метели

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix