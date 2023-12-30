Киркорова не станут лишать звания народного артиста после “голой вечеринки”

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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Певца Филиппа Киркорова не станут лишать звания народного артиста РФ из-за участия в “голой вечеринке” Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры. Пишет Лайф.

В ведомстве напомнили, что награждённый может быть лишён госнаграды только в случае вынесения и вступления в силу приговора суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Напомним, скандальная “голая вечеринка” Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе “Мутабор” в ночь на 21 декабря. Гости собирались в весьма фривольных нарядах: прозрачные ткани, нижнее бельё, а один из участников тусовки пришёл в носке на причинном месте. Отметились на almost naked party даже такие “тяжеловесы” шоу биза, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти. Тусовка возмутила как общественников, так и простых россиян и военных в зоне СВО. После шквала критики Ивлеева попросила у россиян второй шанс и расплакалась. Объяснил своё появление на тусовке и Филипп Киркоров. Тем не менее общественники призвали лишить короля российской поп-сцены звания народного артиста.

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Автор: glavred

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