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Киркорова убрали с постера фильма “Иван Васильевич меняет все”

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Киркорова убрали с постера фильма "Иван Васильевич меняет все"

Сначала Лолита, а теперь последствия “голой” вечеринки Ивлеевой настигли и поп-короля

Народный артист России Филипп Киркоров пропал с постера фильма “Иван Васильевич меняет все”, премьера которого должна состояться в новогоднюю ночь. Несмотря на то, что поп-король публично принес извинения за участие в “голой” вечеринке Насти Ивлеевой, последствия скандального мероприятия настигли и его, сообщает телеграм-канал “Шот”.

Изначально на афише фильма певец присутствовал, однако сейчас вместо Киркорова, там расположили комика Павла Волю.

Если присмотреться, то можно заметить, что изменения произошли в образе куклы Барби – на певицу Анну Асти “надели очки”.

Теперь у зрителей назревает вопрос: “Останутся ли Киркоров и Асти в новогодней комедии?”.

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Взято отсюда

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