Комедию переснимают за несколько дней до премьеры

Генеральный директор телеканала «ТНТ» Тина Канделаки открыла один из главных секретов новогодней премьеры и рассказала, кто появится в обновленной версии фильма «Иван Васильевич меняет всё!» (16+).

У себя в телеграм-канале Канделаки написала, что прямо сейчас «вовсю идут досъемы» фильма и опубликовала короткий видеоролик — в нем можно увидеть актера, который раньше в списке съемочной группы не числился — Никиту Кологривого.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Дело в том, что после скандальной вечеринки Ивлеевой к ее участникам появились вопросы. В том числе и к Филиппу Киркорову. Тот сначала объяснился перед пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, отметив, что не знал об атмосфере и гостях мероприятия, а потом записал видеообращение, в котором извинился перед всеми и сказал, что «зашел не в ту дверь».

Но возмущенную общественность было не остановить, и вскоре многие стали требовать отмены участников вечеринки. Вскоре после этого изображение поп-короля пропало с рекламного плаката фильма «Иван Васильевич меняет всё!», а буквально через пару часов Тина Канделаки заявила о пересъемках праздничной премьеры.

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30.12.2023