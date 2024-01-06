Мы устроили слепую дегустацию главного новогоднего напитка, закупив его в экономмаркете

Всегда перед Новым годом и Рождеством в магазинах ширится выбор шипучего напитка. Нам стало интересно: а реально ли купить приличное игристое за небольшие деньги? Спойлер: сложно, но можно. Смотрите эксперимент наших коллег из NGS24.RU при участии профессионального сомелье. Интересно, что лучше всего себя показал самый дешевый экземпляр.

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В качестве эксперта мы пригласили Арину Обеднину — шеф-сомелье винного бара Glas, а также сомелье года по версии всероссийской премии WhereToEat «Сибирь». Мы устроили ей слепую дегустацию, пронумеровав бутылки и бокалы. Дальше приводим все ее комментарии, оценки, советы.

1. Roccabaro Asti Dolce, Италия, 594 рубля

— (Нюхает.) Цветочно, ароматненько. (Пробует.) Ой, сколько сахара! Ребят, если кто-то любит очень сладкое, то возьмите. Кажется, это полусладкое. Вероятно, есть мускат. Это самый ароматичный сорт винограда. Из него делают Moscato d’Asti, Martini, Mondoro и прочие Asti. Но я люблю, когда сахара по минимуму.

2. Chateau Shugo Sweet, Россия, 329 рублей

— (Нюхает.) Вот здесь точно мускат. Если в ароматике первого были такие леденцы и цветочки, может быть, даже какие-то цитрусы, мандаринки, апельсинчики, то здесь прямо медоносы. (Пробует.) Так, после этого выпуска сажусь на диету. Сахара здесь достаточно много, кислотности нет совсем, структуры нет, просто сладкое вино.

Вообще, природный сахар ничем не плох, он естественным образом получился. Дрожжи, которые делают нам из сахара алкоголь, не до конца сделали свою работу, поэтому в сладких винах, как правило, невысокий процент алкоголя. А бывает искусственное добавление сахара в сусло, когда виноград не достиг полной зрелости.

У меня есть ощущение, что тут сахар природный, потому что виноград сорта мускат сам по себе очень сладкий.

В общем, когда все просят: «Я хочу послаще», то первые два образца будут максимально отвечать запросу. Это что-то в стиле Asti. Второй образец — это, пожалуй, самое ароматичное, самое классное вино. Очень хорошо пахнет. Первый образец тоже, но чуть более сдержанно.

Я ничего не имею против сладких вин, где сахар природного происхождения, но это не моя история. Я люблю, когда дрожжи не филонят и до конца делают свою работу, сбраживают весь сахар, который есть в вине. И у нас получается стилистика Brut Nature, Zero Dosage, Non-Dosage. На этикетке можно увидеть эти надписи. Это максимально сухое вино. Многие говорят «кислое». Сомелье «кислое» не говорят, мы говорим «кислотное». Я люблю такую стилистику.

3. Porta 6 Sparkling Wine Brut, Португалия, 499 рублей

— (Нюхает.) В отличие от первых двух образцов тут очень сдержанная ароматика. И она какая-то немножко химическая, что ли. (Пробует.) Очень слабый аромат и очень слабый вкус. Как будто чего-то не хватает и в аромате, и во вкусе. Он как будто немножко скисший.

Здесь тоже сахар в достаточном количестве. Думаю, это полусухое или брют. Но послевкусие такое… здесь я готова сказать «кислое». Вот оно не кислотное, оно прямо кислит. Знаете, как аскорбинка. Таблетки такие детские, круглые. Хочется запить.

(Спустя какое-то время.) Ну нет, ароматика эта никуда не ушла, она в плохом смысле лимонадная. Вот сейчас вино раздышалось, раскрылось… похоже на кислый яблочный сок!

4. «Абрау-Дюрсо» игристое, брют, белое, Россия, 389 рублей

— (Нюхает.) Здесь много цветов, какие-то астры, гвоздики, немного розы. Так пахнет в цветочном магазине. (Пробует.). Ой, такой перляж (игра пузырьков углекислого газа в игристом. — Прим. ред.). Это больше похоже на брют, сахара здесь меньше, чем в предыдущих. Очень странно, во рту просто невероятно пенится. Я как будто мыло поела. Пытаюсь прокатать на языке вкус этого вина, и он прямо шипит и пенится.

(Спустя какое-то время.) Какая-то странная химозная ароматика. И вот оно раскрывается и никак не изменяется.

5. «Цимлянское» игристое, брют, белое, Россия, 359 рублей

— (Нюхает.) Здесь тоже очень сдержанная ароматика, никаких цветов, какие-то леденцы, цитрусы, всё достаточно простенько. (Пробует.) И это тоже достаточно сладкое, я бы сказала, что это брют. И мне очень не нравится послевкусие, оно какое-то кислое. Очень странный вкус, максимально странный вкус, как будто я поела аскорбиновой кислоты. Знаете, если это недорогие игристые из какого-нибудь магазина в формате «магазин у дома», то я теперь понимаю, почему многие люди говорят: «Фу, я эту кислятину не люблю». Вот здесь реально кислятина.

Мой вердикт: первые два образца можно брать, если любите сладкое. Последние три — не советую.

Смотрим бутылки

— Ну про первые два образца я угадала — это виноград мускат. Первый итальянский, второй — российский, ничего плохого в них нет, но учтите, что это очень-очень сладко.

Третий образец — Португалия. А что так плохо, Португалия? То, что я пробовала из португальских игристых, было гораздо интереснее. Это вообще не понравилось.

Четвертый образец — «Абрау-Дюрсо» — вот именно этот вариант не берите. У «Абрау-Дюрсо» есть более премиальная линейка. А эта этикетка — найн, нихт, нет, никогда, пожалуйста! Пятый образец — то же самое. Тут дело даже не в качестве винограда, а в методе изготовления.

Советы

— Я советую со сладких игристых переходить постепенно на брюты, на экстрабрюты, на Zero Dosage, потому что в игристых, где очень мало сахара и где сахар не маскирует какие-либо недостатки вина, там можно в плане вкуса и в плане аромата копать и копать. Даже какая-то базовая кава будет интересна, резерва или гран-резерва будут очень интересны. Откройте для себя зекты, это австрийское или немецкое игристое вино, сделанное классическим методом. Креманы — это топ. А если средства позволяют, то король всех игристых — шампанское. И, пожалуйста, не называйте любое игристое вино шампанским. Мы, конечно, можем говорить «российское шампанское», но шампанское — это только то игристое вино, которое сделано в провинции Шампань во Франции.

Пробуйте разное, экспериментируйте. Не нужно быть сомелье, чтобы разбираться в вине. Не нужно стесняться, если вы только начинаете пить вино, оперируйте понятиями «вкусно» и «невкусно», просто пробуйте, потому что насмотренность, напробованность, широкий дегустационный опыт — это то, что дает возможность в вине ориентироваться. Со временем вы понимаете, что вам нравится аргентинский мальбек или вам вкуснее австралийский шираз. Приходишь в винотеку и пытаете кависта. Говорите: «Мне понравился шираз австралийский, хочу что-нибудь в этой стилистике». И вам специалисты помогут.

И не забывайте самое главное правило: похмелье наступает не от количества смешанных видов — белое, красное, игристое, виски, — а от количества выпитого, поэтому на один бокал вина у вас должен приходиться один бокал воды.

Взято Источник

06.01.2024