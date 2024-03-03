Китай продолжит усилия по содействию переговорам между РФ и Украиной

В КНР подчеркнули: исторический опыт свидетельствует, что любой конфликт в конечном итоге должен решаться путем переговоров

Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специального представителя правительства КНР по делам Евразии на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.

“Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса”,- цитирует его слова сайт китайского МИД.

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй также подчеркнул, что “исторический опыт свидетельствует о том, что любой конфликт в конечном итоге должен решаться путем переговоров, а чем острее противоречия, тем больше потребность в усилиях по диалогу”.

Как сообщили в ведомстве, в 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также начинаются перекрестные годы культуры.

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