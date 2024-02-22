2023 год для алтайского пищепрома выдался неплохим, но переломным. Продуктов в крае произвели на 10% больше, чем годом ранее. Драйверы роста – масложировая и мясоперерабатывающая отрасли

В 2023 году из Алтайского края в Китай еженедельно отправляли по контейнеру куриных лапок и гребешков.

По числу заключенных контрактов на вывоз алтайской продукции Поднебесная обошла даже Казахстан. Об этой тенденции, а также в целом об объемах производства и товарооборота в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023 году рассказал начальник “Алтайпищерома” Александр Большаков.

“Повлияло повышение и потребительской способности нашего потребителя, то есть больше мяса стали потреблять. Это, наверное, и конкуренция, которую алтайские переработчики переломили – тот тренд, который был еще три года назад, когда шло сокращение объемов производства, и в магазинах было больше завозной продукции. Сейчас процент растет, и мы это видим по показателям нашей мясной продукции”, – отметил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Производить больше стали курятины, говядины и переработанной мясной продукции – тех же колбас. Выросли объемы и по сыру. Кроме того, край, по-прежнему, лидер по гречке.

В целом, радует размер инвестиций в отрасль: больше 6 млрд рублей. Да, и объем отгруженных товаров собственного производства впечатляет: почти 250 млрд рублей. Но все же ключевой задачей для алтайских производителей, остается выход на экспорт. Так, в марте прошлого года регион столкнулся с рекордными остатками сыра и масла.

“Сегодня в России рынок перенасыщен продуктами. Надо понимать, что сегодня не главное произвести, главное – продать”, – добавил Александр Большаков.

Большинство производителей сегодня новые рынки сбыта нашли и освоили. Главным партнером по экспорту – и это переломный момент – стал Китай. По числу заключенных контрактов он обошел даже многолетнего покупателя хлеба и других алтайских продуктов – Казахстан. Удалось даже заключить договоренности на отправку совсем неожиданных товаров. Так, еженедельно в прошлом году в Поднебесную отправляли по контейнеру куриных лапок и гребешков – излюбленный деликатес азиатов.

“Продукт, который не едят в России, хорошо едят в Китае. Этот товар был востребован. Этот продукт, мы надеемся, они будут увеличивать исходя из того объема курятницы, который у нас есть”, – заявил начальник Алтайпищепрома.

Продуктов переизбыток, однако цены кусаются. На их уровень, по словам Александра Большакова, зачастую влияют не столько расходы на производство товаров, сколько совокупность других разных факторов.

От разницы между ценой производителя и торговых сетей нередко страдают и первые. Так, практически каждую весну остро стоит вопрос закупочных цен на молоко. Но в этом году, как отметил начальник Алтайпищепрома, ситуация не должна быть критической.

Взято отсюда