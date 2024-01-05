Поговорили с ними и узнали, что нас ждет

Автомобильный рынок переживает настоящую революцию. Из России ушли привычные бренды машин — уже не купить внедорожники Toyota, представительские Mercedes, BMW и ряд других машин. Вместо этого пришли разные китайские и даже иранские бренды, и их салоны стали появляться по стране. Продолжится ли эта тенденция в будущем году? Будут ли покупать авто на вторичном рынке? Наши коллеги из 72.RU поговорили обо всём этом с экспертами и попросили их предсказать, как рынок машин поведет себя в следующем году.

«Китайцы» нас захватят?

Общероссийская тенденция на покупку китайских автомобилей в 2023 году только усиливалась. Из соседней страны быстро смекнули — рынок не может быть пустым, и предложили автомобилистам огромное количество своих автомобилей. Продолжится ли такое же и в 2024-м? По мнению Ильи Федорченко, генерального директора СберАвто, можно практически однозначно ответить, что да.

— Если судить по заявлениям китайских автопроизводителей, тенденция продолжится, и нас ждет появление новых моделей и марок из Китая. В 2022–2023 годах на рынок России выходили относительно привычные для локального автолюбителя варианты авто, а вот в 2024-м мы можем ожидать углубления предложения и большего разнообразия нишевых марок. А вот приход марок из других стран возможен, однако трудно сказать, способны ли они добиться впечатляющих результатов продаж, если не смогли выйти на рынок в то время, когда происходило его активное перераспределение, — рассказывает эксперт.

Согласен с ним и директор тюменского автоцентра «Гросс» Сергей Алексеев. Правда, предсказать, какие именно марки появятся и будут продаваться в России, практически невозможно.

— Экспансия в хорошем смысле этого слова продолжится, рынок будет насыщаться автомобилями китайского производства. Новые марки появляются и будут продолжать заходить на наш рынок. Сколько еще брендов из Китая зайдет в Россию, неизвестно. Китайский рынок глобален, количество брендов измеряется несколькими сотнями, объемы продаж в год — несколькими десятками миллионов автомобилей, — рассказывает Алексеев.

По его мнению, других производителей в России мы не увидим, только в единичных поставках. Так что продаваться будет всё made in China.

— Других вариантов у нас пока что и нет. Например, у нас в этом году появилось девять новых моделей от марки Volkswagen, а если посчитать производные от этих моделей, то еще плюс четыре. Это хорошие, добротные, качественные автомобили, произведенные в Китае, но только на заводе VW, — рассказывает директор тюменского автоцентра.

Lada доверяем?

Но покупать автомобили россияне всё равно продолжат. А какие именно, и кто станет самой популярной маркой в следующем году?

По мнению Ильи Федорченко — это те же китайские производители, которые уже зарекомендовали себя на рынке, в частности Сhery, Geely, Haval. Пытаться удержаться в самых продаваемых будут и наши, отечественные производители.

— Спрос на продукцию Lada будет, ее популярность останется стабильной. Прогнозируем спрос на необычные авто, например, на электромобили и гибриды. Условия и потребительские привычки постепенно меняются, автомобилей с альтернативными двигателями становится больше, инфраструктура развивается — поэтому автолюбителям уже не так сложно решиться на электромобиль. По нашим ожиданиям, продолжат пользоваться популярностью Nissan Leaf, Tesla 3 и Volkswagen ID.4, а также электрические и гибридные авто китайских производителей, — считает гендиректор СберАвто.

Видимо, в России действительно грядет большой спрос на электрокары. По мнению Сергея Алексеева, это точка роста для продаж.

— Я бы выделил группу электрокаров. По моему мнению, это действительно перспективное направление и именно к этим автомобилям будет повышенный интерес. На дорогах нашего города сегодня уже заметно, как растет количество таких машин. Ценовой диапазон очень широк: от 700 тысяч рублей за 10-летних «японцев» с правым рулем до 10–11 миллионов за люксовые авто, — считает эксперт.

Ну и что будет с рынком в целом?

Но что в целом ожидает автомобильный российский рынок в 2024 году? Продолжит ли он укрепляться и станут ли продавать больше машин? По мнению Сергея Алексеева, расти он будет, но при определенных условиях.

— Очень сложно давать долгосрочные прогнозы по конкретным цифрам, — говорит он. — Прогнозирование в наших условиях напоминает решение уравнения с десятью неизвестными. Автомобильный рынок, как и вся экономика государства, зависит от макро- и микроэкономических показателей и, естественно, от политической ситуации. Предположим, если в 2024 году не возникнет никаких новых ситуаций, усложняющих наше положение, то, на мой взгляд, следующий год будет годом прироста на уровне 10–15%.

Также, по его мнению, рынок будет существовать уже в других условиях — поменяются цены на авто, объемы продаж.

Ожидает рост продаж и восстановление рынка и Илья Федорченко.

— В 2023 году обозначились тенденции к восстановлению рынка, и в 2024-м мы ждем продолжения этого процесса. Отечественные компании будут вкладывать усилия для расширения своих модельных рядов новыми продуктами, а также поддержания доступности уже представленных продуктовых линеек. Китайские бренды продолжат удерживать и наращивать показатели своих долей рынка, — считает эксперт.

Но что мы всё про новые автомобили? Множество россиян не может себе позволить новую машину и попытается купить подержанную. И там, по словам Федорченко, будет всё нормально.

— На вторичном рынке не ожидается больших перемен: он останется востребован. Основной запрос покупателей будет приходиться на авто возрастом до 5 лет и до 10 лет, произведенные в тот момент, когда наблюдалось максимальное разнообразие вариаций на рынке. В топе спроса останутся KIA, Hyundai, Toyota, Lada, Volkswagen, SKODA, Nissan и другие марки, бывшие привычными для потребителей в предыдущие годы. По данным СберАвто, у жителей Тюменской области в 2023 году наиболее популярными марками подержанных авто (по мере убывания спроса) были Toyota, Nissan, KIA, Hyundai и Honda, — добавил эксперт.

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Взято Источник

05.01.2024