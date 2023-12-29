Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Китайские археологи обнаружили древнейшую таблицу умножения

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Китайские археологи обнаружили древнейшую таблицу умножения

В Китае археологи сделали сенсационное открытие.

Во время раскопок в городе Цзинчжоу в гробнице под номером M1093 были обнаружены тысячи бамбуковых листов, на которых записано более 30 тысяч символов, относящихся к математике, литературе, животноводству и медицине.

Как показала расшифровка, на бамбуке было написано: «пять раз семь — тридцать плюс пять, четыре раза семь — двадцать плюс восемь, трижды семь — двадцать плюс один». Кроме того, ученые обнаружили старейший известный пример таблицы умножения.

Отметим, что «шпаргалки» относятся к так называемому периоду Сражающихся царств (475−221 гг. до н. э.), который закончился во время правления императора Цинь Шихуанди. Напомним, что именно он объединил раздробленный Китай и создал могучую династию Цинь. Также при нем началось строительство Великой Китайской стены. А кроме того, он является инициатором создания Терракотовой армии.

Важно подчеркнуть, что до недавнего открытия старейшими записями операций умножения считались бамбуковые листы из центральной провинции Хунань, которые на столетие моложе, чем обнаруженные в Цзинчжоу, пишут «Arkeonews».

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости горного алтая в контакте ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix