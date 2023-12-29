Китайские археологи обнаружили древнейшую таблицу умножения

В Китае археологи сделали сенсационное открытие.

Во время раскопок в городе Цзинчжоу в гробнице под номером M1093 были обнаружены тысячи бамбуковых листов, на которых записано более 30 тысяч символов, относящихся к математике, литературе, животноводству и медицине.

Как показала расшифровка, на бамбуке было написано: «пять раз семь — тридцать плюс пять, четыре раза семь — двадцать плюс восемь, трижды семь — двадцать плюс один». Кроме того, ученые обнаружили старейший известный пример таблицы умножения.

Отметим, что «шпаргалки» относятся к так называемому периоду Сражающихся царств (475−221 гг. до н. э.), который закончился во время правления императора Цинь Шихуанди. Напомним, что именно он объединил раздробленный Китай и создал могучую династию Цинь. Также при нем началось строительство Великой Китайской стены. А кроме того, он является инициатором создания Терракотовой армии.

Важно подчеркнуть, что до недавнего открытия старейшими записями операций умножения считались бамбуковые листы из центральной провинции Хунань, которые на столетие моложе, чем обнаруженные в Цзинчжоу, пишут «Arkeonews».

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Взято отсюда.

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