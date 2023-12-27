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Китайские бренды впервые заняли топ-3 самых продаваемых смартфонов в РФ

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Китайские бренды впервые заняли топ-3 самых продаваемых смартфонов в РФ

Компания Samsung спустилась на пятую строчку рейтинга

Китайские бренды смартфонов впервые в истории России заняли три наибольшие доли рынка, пишет “Газета.ру”.

Так, в розничной сети “Мегафона” рассказали, что самая большая доля (20%) сейчас приходится на бренд Realme. На втором месте по популярности с долей 19,4% находится марка Honor. На последнем месте в тройке лидеров обосновалась компания Xiaomi с показателем 19%. Для сравнения: в 2022 году топ-3 состоял из Samsung, Xiaomi и Realme.

На четвертом месте расположился еще один китайский бренд Tecno (17%). Компанию Samsung оттеснили на пятую строчку с 12% против 24% в 2022 году. На Apple пришлось 8% рынка.

Похожая информация поступает и от Wildberries. В частности, в топ-5 наиболее популярных брендов вошли Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple.

В «М.Видео-Эльдорадо» рейтинг самых продаваемых брендов выглядит следующим образом: Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Infinix. В 2022 году список содержал Xiaomi, Realme, Samsung, Apple и Tecno.

“Если Apple держится за счет привычки пользователей к платформе, то Samsung совсем тяжело: Android везде более-менее одинаков, а собственных уникальных сервисов у производителя нет. Так что без возобновления маркетинговых усилий доля обоих производителей в 2024 году существенно снизится”, – пояснил ситуацию с Samsung независимый аналитик Сергей Вильянов.

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Взято отсюда

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