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Китай и США направляют свои флоты на Ближний Восток: Мир на пороге новой глобальной войны?

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Журналисты американской газеты The Sun сообщили, что Китай перебрасывает шесть боевых кораблей на Ближний Восток. По информации издания, данная отправка связана с риском усугубления палестино-израильского конфликта. Известно, что в состав китайской военной оперативной группы входят эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху». Пишет Военное Дело.

«Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток, поскольку напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», сообщили журналисты.

Напомним, что на этой неделе США объявили об отправке в Средиземное море своей военно-морской ударной группы во главе с авианосцем USS Eisenhower. Незадолго до этого в регион прибыл и другой американский авианосец — USS Gerald R. Ford. В совокупности оба авианосца могут перевозить до 180 самолетов. Известно, что в регионе будут присутствовать и другие корабли в составе авианосных ударных групп.

Фото: Hua Yi / Xinhua / Global Look Press

ИСТОЧНИК

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