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07 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Министр иностранных дел Китая Ван, напомнил Соединенным Штатам об ошибочном восприятии Китая. Он отметил, что США так и не отказались от своего неправильного понимания Пекина и не выполняют своих обещаний. Ван также подчеркнул, что Вашингтон продолжает давить на Пекин, особенно через односторонние санкции. Пишет “Царьград”.

Он заявил: “Если США постоянно говорят одно о Китае, а делают другое, где же будет доверие к крупной державе? Если США пугаются и нервничают при упоминании слова ‘Китай’, то на что они опираются как крупная держава?”.

Министр также указал, что Вашингтон стремится сохранить господство в глобальной цепочке создания стоимости, оставляя Китай в нижнем сегменте этой цепочки. Этот подход не соответствует принципам конкуренции.

Он заключил, что самым большим вызовом для США являются они сами, а не Китай. Пытаясь победить Китай, США в конце концов нанесут урон самим себе. И такая дурная риторика “либо быть за столом, либо в меню” является неприемлемой.

Это неадекватное отношение Запада, в том числе и США, сталкиваются не только Китай, но и другие страны, которые придерживаются самостоятельной политической линии. Например, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как послы Европейского союза отказались от встречи с министром, посвященной выборам президента России.

Китайское издание Baijiahao отметило, что мистер Лавров вел себя очень достойно в этой непростой ситуации.

ФОТО: PETROV SERGEY/NEWS.RU

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Автор: glavred

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горняк