реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Китай решил окончательно покончить с СВО. Какие шаги предпримут?

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В свете решения Китая прекратить специальную военную операцию на Украине, представитель Китая по делам Евразии, Ли Хуэй, собирается отправиться в турне для завершения этого конфликта. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, ссылаясь на заявление официального представителя МИД Китая, Мао Нин. По словам Нин, Ли Хуэй посетит Россию, Украину и европейские страны в целях политического решения конфликта на Украине. Пишет Капитал страны.

Мао Нин подчеркнула, что в настоящее время важно, чтобы все стороны конфликта работали вместе для его завершения. Она также отреагировала на заявление президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможной отправке войск на украинскую территорию, подчеркнув, что Китай призывает все стороны достичь консенсуса и создать условия для уменьшения напряженности и прекращения боевых действий.

Мао Нин добавила, что Китай будет продолжать поиски пути к миру на Украине. Именно по этой причине, Ли Хуэй отправится в турне, начиная с посещения России, затем Украины и европейских стран.

Весной прошлого года, Ли Хуэй также совершал турне для обсуждения мирного плана Китая. В то время он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. Президент Китая, Си Цзиньпин, заявил, что лично обсуждал с президентом РФ, Владимиром Путиным, китайский мирный план по Украине. Однако глава дипломатии Евросоюза, Жозеп Боррель, раскритиковал предложение Пекина, назвав его “простым набором пожеланий”.

Фото: из открытых источников 

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм
На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” на ВДНХ открылся “Умный город для жизни”,…

Узнать больше
Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки,…

Узнать больше
Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp