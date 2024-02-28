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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В свете решения Китая прекратить специальную военную операцию на Украине, представитель Китая по делам Евразии, Ли Хуэй, собирается отправиться в турне для завершения этого конфликта. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU, ссылаясь на заявление официального представителя МИД Китая, Мао Нин. По словам Нин, Ли Хуэй посетит Россию, Украину и европейские страны в целях политического решения конфликта на Украине. Пишет Капитал страны.

Мао Нин подчеркнула, что в настоящее время важно, чтобы все стороны конфликта работали вместе для его завершения. Она также отреагировала на заявление президента Франции, Эммануэля Макрона, о возможной отправке войск на украинскую территорию, подчеркнув, что Китай призывает все стороны достичь консенсуса и создать условия для уменьшения напряженности и прекращения боевых действий.

Мао Нин добавила, что Китай будет продолжать поиски пути к миру на Украине. Именно по этой причине, Ли Хуэй отправится в турне, начиная с посещения России, затем Украины и европейских стран.

Весной прошлого года, Ли Хуэй также совершал турне для обсуждения мирного плана Китая. В то время он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. Президент Китая, Си Цзиньпин, заявил, что лично обсуждал с президентом РФ, Владимиром Путиным, китайский мирный план по Украине. Однако глава дипломатии Евросоюза, Жозеп Боррель, раскритиковал предложение Пекина, назвав его “простым набором пожеланий”.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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