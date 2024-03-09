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Китай уводит российскую нефть, пока Индия вымогает скидки

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Китай заприметил у индийских берегов российские танкеры с диковинным сортом нефти под названием «Сокол». Суда не могут разгрузиться, пока Индия решает «всему миру провалиться или мне чай не пить», а точнее, соблюдает она потолок цен на нефть или нет. В КНР решили взять один танкер да посмотреть и, судя по всему, нефть Поднебесной пришлась по нраву. Теперь у Индии большие проблемы. Как пишет Дзен-канал SFERA Live.

Российская нефть в среднем на 12-15% дешевле, чем саудовская или иранская. Sokol – это сорт легкой российской нефти с низким содержанием серы, который добывает на Сахалине компания «Роснефть». Sokol продается по более высокой цене, чем азиатский эталон Dubai, но с небольшой скидкой от его рыночной стоимости.

Как в свою очередь заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт нефти из России, поскольку скидки на грузы были непривлекательными. При этом он отвергнул предположение, что потоки сократились из-за проблем, связанных с оплатой.

Индия и Китай конкурировали за контракты на российскую нефть, но Китай оказался более жадным и перетянул поставки на себя. Индия же опрометчиво отказалась от российской нефти из-за опасений вторичных санкций, что позволило Китаю увеличить импорт и даже купить партию с дисконтом. Теперь, пока индусы воротят нос по заветам Мао, китайцы гребут российскую нефть по более низким ценам просто потому, что плечо доставки меньше.

Интересно, что не только китайские заводы проявляют интерес к марке «Сокол». Есть информация, что активно приобретают российскую нефть государства Евросоюза – об этом говорит рекордное увеличение объемов поставок через дружественные страны.

Фото: news.myseldon.com

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Автор: vizitka01

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