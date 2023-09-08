Китайская компания пытается обанкротить алтайских аграриев за “неотработанный аванс”
Деньги перечислили в качестве оплаты за 900 тонн льна
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Китайская торговая группа “Кайшен” пытается обанкротить агропромышленную компанию “Звезда Алтая” из-за задолженности более 35 млн рублей, пишет “Толк”.
“Основная часть долга – результат заключенного в 2022 году контракта на поставку ячменя и льна общим объемом 4,5 тыс. тонн”, – отмечает издание.
Компания перечислила в качестве оплаты за 900 тонн льна, которые не получила в полном объеме. Таким образом, большая часть задолженности – “неотработанный аванс”.
Суд встал на сторону китайской компании, которая также требует назначить “Звезде Алтая” временного управляющего.