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Китайская компания пытается обанкротить алтайских аграриев за “неотработанный аванс”

ГОРНЯК2201 mins

Деньги перечислили в качестве оплаты за 900 тонн льна

Фото: unsplash.com

Китайская торговая группа “Кайшен” пытается обанкротить агропромышленную компанию “Звезда Алтая” из-за задолженности более 35 млн рублей, пишет “Толк”.

“Основная часть долга – результат заключенного в 2022 году контракта на поставку ячменя и льна общим объемом 4,5 тыс. тонн”, – отмечает издание.

Компания перечислила в качестве оплаты за 900 тонн льна, которые не получила в полном объеме. Таким образом, большая часть задолженности – “неотработанный аванс”.

Суд встал на сторону китайской компании, которая также требует назначить “Звезде Алтая” временного управляющего.

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